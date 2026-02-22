Dallas. La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA) dijo el domingo que su programa PreCheck permanecería operativo a pesar de un anuncio anterior del Departamento de Seguridad Nacional de que el servicio de seguridad aeroportuaria se suspendería durante el cierre parcial del gobierno.

“A medida que surjan limitaciones de personal, la TSA evaluará caso por caso y ajustará las operaciones en consecuencia”, dijo la agencia.

Las filas en los aeropuertos parecían no verse afectadas hasta el mediodía del domingo, con tiempos de espera en las filas de control de seguridad que figuraban por debajo de 15 minutos para la mayoría de los aeropuertos internacionales, según la app de la TSA.

Amy Wainscott, de 42 años, voló el domingo desde el aeropuerto de Destin-Fort Walton Beach, en Florida, a Dallas Love Field en Texas y dijo que se enteró del cierre hasta que ya había pasado por el TSA PreCheck.

“Cuando llegamos al aeropuerto esta mañana todo estaba funcionando como de costumbre”, indicó. “Parecía que nada había cambiado”.

Jean Fay, de 54 años, señaló que no tuvo problemas al pasar por TSA PreCheck en el aeropuerto de Baltimore para su vuelo de las 6 a.m. del domingo de regreso a casa en Texas. Se enteró del cierre hasta que estaba cambiando de avión en Austin, Texas, camino a Dallas Love Field.

“Cuando aterricé en Austin empecé a recibir las alertas”, dijo.

No estaba claro de momento si Global Entry, otro servicio aeroportuario, se vería afectado. Los programas están diseñados para ayudar a que los viajeros registrados pasen más rápido por las filas de seguridad, y las suspensiones probablemente causarían complicaciones y retrasos.

Desde que comenzó en 2013, más de 20 millones de estadounidenses están inscritos en TSA PreCheck, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y millones de esos estadounidenses también tienen membresías en Global Entry. Global Entry es un programa de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que permite a los viajeros preaprobados y de bajo riesgo usar quioscos expeditos al ingresar a Estados Unidos desde el extranjero.

El cierre parcial del gobierno comenzó el 14 de febrero porque los demócratas y la Casa Blanca no lograron alcanzar un acuerdo sobre la legislación para financiar al Departamento de Seguridad Nacional. Los demócratas exigen cambios en las redadas migratorias que son centrales para la campaña de deportación del presidente Donald Trump.

Las interrupciones de seguridad se producen mientras estaba por entrar en la costa este el domingo una gran tormenta invernal. Nueve de cada 10 vuelos que salen del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, el Aeropuerto LaGuardia y el Aeropuerto Logan de Boston para el lunes fueron cancelados.

Seguridad Nacional había dicho previamente que estaba tomando “medidas de emergencia para preservar fondos limitados”. Entre los pasos enumerados estaban “poner fin a los carriles TSA PreCheck de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y al servicio Global Entry de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), para reenfocar al personal del Departamento en la mayoría de los viajeros” .

“Nos alegra que el DHS haya decidido mantener PreCheck operativo y evitar una crisis de su propia ccreación” dijo Geoff Freeman, presidente y director general de la U.S. Travel Association.

Antes de anunciar el cierre de PreCheck, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo en un comunicado el sábado por la noche que “los cierres tienen graves consecuencias en el mundo real”.

Un grupo de viajeros definitivamente se verá afectado, según la TSA.

“Los acompañamientos de cortesía, como los de los miembros del Congreso, han sido suspendidos para permitir que los agentes se concentren en la misión de asegurar los cielos de Estados Unidos”, dijo la agencia .

Airlines for America (A4A), un grupo comercial que representa a las principales aerolíneas, dijo el sábado por la noche que “ya es hora de que el Congreso se siente a la mesa y cierre un acuerdo”. También criticó el anuncio, diciendo que fue “emitido con un aviso extremadamente corto a los viajeros, dándoles poco tiempo para planificar en consecuencia”.

“A4A está profundamente preocupada” de que los programas TSA PreCheck y Global Entry estén siendo suspendidos y de que “el público viajero sea, una vez más, utilizado como un balón político en medio de otro cierre del gobierno”, dijo la organización .

Los demócratas de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes criticaron el manejo de Seguridad Nacional sobre la seguridad aeroportuaria después del anuncio inicial del sábado por la noche. Acusaron a la administración de “asestar un golpe a los programas que hacen que viajar sea más fluido y seguro”.

El senador Andy Kim, un demócrata de Nueva Jersey, dijo que las acciones de Noem son parte de una estrategia de la administración para distraer de otros temas y trasladar la responsabilidad.

“Esta administración está tratando de usar nuestro gobierno como un arma, tratando de hacer las cosas intencionalmente más difíciles para el pueblo estadounidense como palanca política”, dijo a CNN el domingo. “Y el pueblo estadounidense ve eso”.