Estados Unidos impuso este lunes sanciones financieras a ocho individuos y 12 empresas a las que acusa de estar vinculadas con Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa dirigida por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Según el Departamento del Tesoro, se trata de una red que proporciona al cártel precursores químicos utilizados para fabricar fentanilo sintético, una droga que ha causado una fuerte crisis de muertes por sobredosis en Estados Unidos.

La mayoría de individuos y empresas sancionadas son de Culiacán, la capital de Sinaloa, principal centro operativo de Los Chapitos.

Entre los sancionados destacan Martha Emilia Conde Uraga, alias “Martita”, identificada como broker químico clave; Víctor Andrés, Francisco, Jorge Luis, Gilberto, María Gabriela, Jairo y César Elías, todos vinculados con el suministro de precursores químicos o el manejo de empresas fachada.

Las compañías sancionadas incluyen Favelab, Agrolaren, Fagalab, Qui Lab, Storelab, Macerlab, Comercial Viosma del Noroeste, Prolimph Químicos en General, Proveedora de Servicios de Salud Mental del Pacífico y Roco del Pacífico Inmobiliaria, entre otras.

Fruto de las sanciones, todos los bienes e intereses patrimoniales de los individuos y entidades sancionados en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados. Asimismo, as transacciones con estas personas están prohibidas.

“El presidente (Donald) Trump ha dejado claro que detener el flujo letal de drogas hacia nuestro país es una prioridad absoluta en materia de seguridad nacional”, declaró el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, en un comunicado.