McALESTER, Oklahoma. Un hombre condenado por disparar y matar a dos personas en Oklahoma City hace más de dos décadas fue ejecutado el jueves por la mañana.

Michael Dewayne Smith recibió una inyección letal en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma en McAlester y fue declarado muerto a las 10:20 a.m., dijo el portavoz del Departamento Correccional de Oklahoma(DOC por sus siglas en inglés), Lance West.

Tras la administración del primero de los tres fármacos letales, el midazolam, Smith, de 41 años, pareció agitarse brevemente e intentó levantar la cabeza de la camilla antes de relajarse. A continuación, respiró varias veces de forma breve y audible, con sonidos similares a ronquidos o jadeos. El director del DOC de Oklahoma, Steven Harpe, dijo tras la ejecución que Smith “parecía tener algún tipo de apnea del sueño”.

Un médico enmascarado entró en la cámara de ejecución a las 10:14 de la mañana y sacudió a Smith varias veces antes de declararlo inconsciente.

Smith pareció dejar de respirar aproximadamente un minuto después. El médico volvió a entrar en la cámara de ejecución a las 10:19 y comprobó si tenía pulso antes de que Harpe anunciara la hora de la muerte.

Smith fue condenado a muerte por las muertes a tiros de Janet Moore, de 41 años, y Sharath Pulluru, de 22, en febrero de 2002. Es la primera persona ejecutada en Oklahoma este año y la duodécima condenada a muerte desde que el estado reanudó las ejecuciones en 2021 tras un paréntesis de casi siete años debido a problemas con las ejecuciones en 2014 y 2015.

Al darle la oportunidad de decir sus últimas palabras, Smith respondió: “No, estoy bien”.

El hijo de Moore, Phillip Zachary Jr. y su sobrina Morgan Miller-Perkins presenciaron la ejecución desde detrás de un cristal unidireccional. El Fiscal General Gentner Drummond leyó una declaración en su nombre que decía en parte: “Se ha hecho justicia”.

Durante una audiencia de clemencia el mes pasado, Smith expresó su “más profundo pesar” a las familias de las víctimas, pero negó ser el responsable.

“Yo no cometí estos crímenes. Yo no maté a estas personas”, dijo Smith, rompiendo a llorar ocasionalmente durante su discurso de 15 minutos ante la junta, que le denegó la clemencia en una votación de 4-1. “Estaba drogado. Ni siquiera recuerdo que me detuvieran”.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos denegó el jueves por la mañana la suspensión de la ejecución solicitada por los abogados de Smith, que argumentaron que su confesión a la policía no estaba suficientemente corroborada.

Los fiscales afirmaron que Smith era un despiadado miembro de una banda que mató a ambas víctimas en actos de venganza equivocados y confesó su participación en los asesinatos a la policía y a otras dos personas.

Dijeron que mató a Moore porque buscaba a su hijo, de quien pensó erróneamente que había informado a la policía sobre su paradero. Más tarde, ese mismo día, según los fiscales, Smith mató a Pulluru, un dependiente de una tienda de comestibles que Smith creía que le había faltado al respeto a su banda durante una entrevista con un reportero de un periódico.

El abogado de Smith, Mark Henricksen, argumentó que Smith padece una discapacidad intelectual, agravada por años de consumo de drogas, y que debería perdonársele la vida y permitirle pasar el resto de ella en prisión. Henricksen dijo que Smith se encontraba en una nube inducida por el PCP cuando confesó a la policía y que elementos clave de su confesión no están respaldados por hechos.