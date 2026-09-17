HUNTSVILLE, Texas. Un hombre fue ejecutado por el tiroteo mortal de tres personas en 2005 durante un intento de robo en la casa de su vecino en una zona rural de Texas, lo que representa la quinta ejecución del estado en lo que va de año.

En Georgia, la ejecución de un hombre que mató a dos agentes de bienes raíces también estaba programada para el miércoles, pero fue suspendida por la decisión de un juez tomada a altas horas de la noche, un día antes de la fecha fijada para su muerte.

LeJames Norman, de 40 años, fue ejecutado mediante inyección letal el miércoles en la penitenciaría estatal de Huntsville. Había sido condenado a muerte por los tiroteos mortales de Samuel Roberts, de 24 años; Tiffani Peacock, de 18; y Celso López, de 38, dentro de la residencia que compartían en Edna, ubicada a unas 100 millas (161 kilómetros) al suroeste de Houston.

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Ker’Sean Ramey también fue condenado por los tiroteos y sentenciado a muerte. Su ejecución está programada para la próxima semana.

Los registros judiciales indicaron que Norman y Ramey creían que había cocaína en la casa y esperaban robarla, pero nunca encontraron drogas. Norman fue arrestado unos cinco meses después de los asesinatos mientras intentaba cruzar de regreso a los Estados Unidos desde México.

Norman se declaró culpable de asesinato capital, dejando que un jurado decidiera su castigo. La Corte Suprema rechazó el miércoles una solicitud de los abogados de Norman para detener su ejecución.

Sin últimas palabras antes de la ejecución

Cuando el alcaide le preguntó si quería hacer una declaración final, Norman sacudió la cabeza.

Estaba acostado sobre un colchón delgado encima de una mesa de acero, con la cabeza apoyada en una almohada blanca. Asintió hacia una ventana a través de la cual una hermana, dos de sus hijos y un amigo miraban e hicieron contacto visual mientras uno de ellos bailaba.

A medida que la dosis letal del sedante pentobarbital comenzaba a hacer efecto, respiró hondo un par de veces, pareció bostezar e hizo ruidos de ronquidos —seis de ellos—. Luego, todo movimiento se detuvo.

Treinta minutos más tarde, después de que un médico lo examinara, fue declarado muerto a las 6:44 p.m. y cubierto con una sábana blanca. Solo su mano derecha y la parte inferior del antebrazo, cubiertos con una venda elástica, eran visibles.

Ningún familiar ni amigo de las tres víctimas de asesinato en su caso presenció el castigo de Norman.

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Juez suspende ejecución en Georgia

Stacey Humphreys, de 53 años, fue condenado por asesinato con alevosía y otros delitos por los asesinatos en 2003 de Cyndi Williams, de 33 años, y Lori Brown, de 21, en un suburbio de Atlanta. Él también tenía programado morir por una inyección del mismo fármaco a las 7 p.m. en la prisión estatal cerca de Jackson.

Sin embargo, un juez detuvo la ejecución de Humphreys a altas horas de la noche del martes después de que sus abogados presentaron una petición solicitando una nueva sentencia bajo una nueva ley estatal que permite a las víctimas de abuso reconsiderar y reducir sus condenas, si pueden vincular sus delitos con el abuso que sufrieron.

El estado apeló ese fallo, pidiéndole a la Corte Suprema de Georgia que determine que Humphreys no tiene derecho a que se reconsidere su sentencia bajo la nueva ley. Pero el alto tribunal se negó a escuchar esa apelación antes de la hora programada para la ejecución y dejó en vigor la suspensión del tribunal inferior.

La Corte Suprema de Georgia dijo que consideraría las cuestiones planteadas sobre la nueva ley en la apelación del estado “en el curso ordinario y de acuerdo con una próxima orden de programación”.

Asesinatos en una casa modelo y alegaciones de un jurado con prejuicios

Las dos mujeres a las que Humphreys mató trabajaban como agentes de bienes raíces para una nueva urbanización en el suburbio de Powder Springs, en Atlanta. Ingresó a la oficina de ventas en una casa modelo alrededor del mediodía del 3 de noviembre de 2003 y las obligó a desnudarse y entregarle sus números de PIN bancarios antes de dispararles mortalmente, según la evidencia presentada en el juicio.

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Humphreys retiró más de $3,000 de las cuentas bancarias de las mujeres, según documentos judiciales. Le dijo a la policía después de su arresto que recientemente había tomado algunos préstamos de día de pago con intereses altos y necesitaba dinero para el pago de su camioneta.

Los testigos dijeron a la policía que vieron a un hombre que coincidía con la descripción de Humphreys en la oficina de ventas y un vehículo en el estacionamiento que coincidía con su Dodge Durango negro. La policía se centró en Humphreys e intentó interrogarlo en su casa de Dunwoody días después. Él huyó y fue arrestado en Wisconsin después de liderar a la policía en una persecución a alta velocidad.

Además de la petición para una reducción de pena, los abogados de Humphreys han argumentado que se le debería dictar una nueva sentencia porque su condena a muerte estuvo viciada por un jurado con prejuicios que mintió durante la selección del jurado e intimidó a otros jurados para que votaran a favor de la pena de muerte. Los tribunales han rechazado repetidamente esos argumentos por razones procesales, aunque la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Sonia Sotomayor, junto con los otros dos jueces liberales, argumentó el año pasado que el asunto debería explorarse más a fondo en lugar de dejarlo “atrapado en una red de barreras procesales”.

Además, los abogados de Humphreys argumentaron que no era justo que su solicitud de clemencia fuera escuchada por solo cuatro miembros de la Junta de Indultos y Libertad Condicional del Estado, compuesta por cinco personas. Un juez le había ordenado a una integrante de la junta que se inhibiera, estando de acuerdo con el equipo legal de Humphreys en que existía un conflicto de intereses porque ella había trabajado anteriormente como defensora de víctimas en la fiscalía del distrito del condado de Cobb y había trabajado con las víctimas en su caso. La junta de libertad condicional denegó la clemencia a Humphreys el martes.