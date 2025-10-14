Un hombre de Florida condenado por asesinar a dos mujeres cuyos cuerpos fueron encontrados en un estanque rural está programado para ser ejecutado esta noche.

Samuel Lee Smithers, de 72 años, recibirá una inyección letal a partir de las 6 p.m. en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke, bajo una orden de ejecución firmada por el gobernador republicano Ron DeSantis. Esta sería la decimocuarta ejecución en Florida en 2025, lo que extiende aún más el récord estatal de ejecuciones en un solo año.

Desde que la Corte Suprema de EE. UU. restableció la pena de muerte en 1976, el número más alto de ejecuciones anuales en Florida había sido ocho, en 2014. Florida ha ejecutado a más personas que cualquier otro estado este año, seguido por Texas con cinco.

Smithers fue condenado por dos cargos de asesinato en primer grado y sentenciado a muerte en 1999.

Su ejecución es una de las dos programadas para la noche del martes en Estados Unidos. Lance Shockley, de 48 años, será ejecutado en Misuri por matar a un patrullero estatal hace más de 20 años.

Según los registros judiciales, Smithers conoció a Christy Cowan y Denise Roach en distintas fechas de mayo de 1996 en un motel de Tampa, donde les pagó por sexo. En ese momento, él realizaba mantenimiento de jardinería en una propiedad rural de 27 acres (11 hectáreas) con tres estanques, ubicada en Plant City, Florida.

El 28 de mayo de 1996, la propietaria del terreno —quien había conocido a Smithers en la iglesia donde él era diácono bautista— lo encontró limpiando un hacha en el garaje. Él alegó que la usaba para podar árboles. La mujer notó un charco de sangre y Smithers le dijo que probablemente alguien había matado a un animal pequeño allí, según los documentos del tribunal.

La mujer contactó a las autoridades, y un agente del sheriff se reunió con ella más tarde en el día en la propiedad. La sangre había sido limpiada, pero el agente notó marcas de arrastre que llevaban hasta uno de los estanques. Fue allí donde las autoridades encontraron los cuerpos de Cowan y Roach, quienes habían sido brutalmente golpeadas, estranguladas y dejadas en el agua para morir.

La Corte Suprema de Florida negó una apelación de Smithers la semana pasada. Sus abogados argumentaron que su edad avanzada lo hacía inelegible para la pena de muerte bajo la prohibición constitucional contra castigos crueles e inusuales. Aunque Smithers sería una de las personas de mayor edad ejecutadas en Florida, los jueces dictaminaron que los ancianos no están exentos categóricamente de la pena capital.

Hasta ahora, 35 hombres han sido ejecutados por orden judicial en EE. UU. en 2025, y al menos ocho personas más están programadas para ser ejecutadas antes de que termine el año.