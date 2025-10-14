La matriarca de una familia del sur de Florida fue sentenciada a cadena perpetua luego de que fuera encontrada culpable de planificar el asesinato de su yerno.

Donna Adelson planeó el asesinato del profesor de derecho de la Universidad Estatal de Florida, Daniel Markel, quien fue baleado en la cabeza dentro del garaje de su casa, en Tallahassee en 2014.

Adelson, presuntamente, habría dado la orden de muerte luego de que se enterara de que el profesor universitario había solicitado el divorcio de su hija y también peleaba en los tribunales por la custodia de sus hijos.

La mujer, que fue encontrada culpable hace un mes del crimen, aseguró no obstante, que era inocente.

“Lo que le pasó a Danny es imperdonable. Pero soy una mujer inocente condenada por este terrible crimen sin pruebas. Siempre he respetado la ley”, aseguró Adelson antes de ser sentenciada, según videos de CNN.

El juez Stephen Everett respondió a las alegaciones de la mujer, recordándole las pruebas que fueron presentadas durante la semana que duró el juicio en su contra.

“Ciertamente puede optar por negar su participación y mantener su inocencia. El tribunal considera que las pruebas en este caso son contundentes”, dijo el togado.

Adelson fue luego sentenciada a cadena perpétua sin posibilidad de libertad condicional.

El caso captó la atención de Florida durante más de una década, a medida que salían a la luz detalles escabrosos sobre un divorcio conflictivo, tensiones familiares y disputas por la custodia de los hijos, que culminaron con el asesinato del destacado profesor local.

Donna Adelson fue arrestada en 2023 cuando ella y su esposo estaban a punto de abordar un vuelo con destino a Vietnam con boletos de solo ida, un país que no tiene tratado de extradición con Estados Unidos.