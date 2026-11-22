El Ejército de los Estados Unidos planea invocar disposiciones de emergencia para evitar una orden judicial que había suspendido los planes de detonar varias toneladas de sustancias químicas utilizadas para fabricar bombas en Iowa, argumentando que los continuos retrasos aumentarán el peligro a medida que el clima comience a enfriarse.

“Para proteger a su personal y a las comunidades aledañas, el Ejército debe tomar medidas inmediatas”, afirmaron los abogados del gobierno ante la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito de EE. UU. en un escrito presentado el sábado por la noche. “La protección de la salud humana y del medio ambiente exige actuar ahora, sin demoras”.

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Los grupos ecologistas criticaron la medida del gobierno, tachándola de maniobra para eludir una orden judicial y evitar las exigencias de la ciudadanía en materia de seguridad y transparencia.

El jueves, la corte de apelaciones concedió una solicitud de los ambientalistas para suspender un permiso que daba luz verde a la detonación en Middletown, una pequeña comunidad situada a unas 160 millas (257 kilómetros) al sureste de Des Moines. Inicialmente estaba prevista para el viernes, pero el Ejército anunció posteriormente que pospondría la operación hasta el lunes tras la gran preocupación pública generada por los posibles efectos sobre la salud y el medio ambiente.

Los ambientalistas han pedido que se revise el permiso de emergencia que la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. aprobó a principios de este mes.

En un comunicado emitido el domingo, el Consejo Ambiental de Iowa, el Sierra Club y Earthjustice cuestionaron las afirmaciones de que se habían considerado adecuadamente todas las alternativas.

“Durante el fin de semana, el Ejército parecía más preocupado por encontrar una forma de eludir el proceso judicial que por satisfacer las demandas del público de mayor transparencia, notificación a las comunidades afectadas y una protección mucho más sólida de las personas, la propiedad y el medio ambiente frente a daños graves”, afirmó Thien Chau, abogado de Earthjustice.

Las autoridades sostienen que las sustancias químicas son inestables y que el riesgo de una explosión incontrolada va en aumento, sobre todo a medida que bajan las temperaturas. Señalaron que existe el riesgo de que las sustancias químicas exploten, ya que se prevé que las temperaturas bajen por debajo de los 30 grados Fahrenheit (-1 grado Celsius) en los próximos días.

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En marzo, el personal de la Planta de Municiones del Ejército de Iowa encontró varias docenas de barriles de azida de plomo degradada, sustancia que se utiliza en la producción de municiones. La cristalización del material generó una situación inestable y peligrosa, lo que llevó al Ejército a reunir a expertos en química de municiones, ingeniería y seguridad ambiental para elaborar un plan.

Según documentos de la EPA, se consideraron alternativas como neutralizar y descomponer el contenido de los bidones con otros productos químicos. Sin embargo, las autoridades señalaron que manipular los bidones aumentaría la probabilidad de una detonación accidental y mortal.

Los grupos ecologistas no estuvieron de acuerdo y argumentaron en su petición que no se habían considerado a fondo otras alternativas. También criticaron a las autoridades por no compartir más información con el público.

El Ejército había dado a conocer los detalles durante una reunión pública en Middletown en octubre, pero fue hasta hace una semana, con un aviso público, que otras comunidades —algunas a una distancia de hasta 100 millas (160 kilómetros)— se enteraron del posible impacto. Casi 400 personas viven en Middletown, pero miles más en las áreas circundantes podrían verse afectadas por el material detonado, que podría dispersarse en el aire y caer al suelo.

Se esperaba que las vibraciones de las dos explosiones previstas fueran breves, pero podrían romper las ventanas viejas. Por eso, las autoridades recomendaron a algunos residentes de Middletown que desalojaran la zona.

Se les indicó a los habitantes de Iowa de la región que se quedaran en casa; mantuvieran cerradas las ventanas y puertas; metieran a las mascotas y al ganado al interior; y limpiaran los autos, los alféizares de las ventanas y las superficies exteriores después.

“La detonación generará una nube de partículas que contienen plomo, las cuales se dispersarán en el aire y se depositarán en el suelo”, señala un aviso. “El plomo es tóxico para los seres humanos y los animales”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.