Un aeropuerto del sur de Florida ha cambiado oficialmente su nombre este jueves por el de Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump.

Se han retirado los carteles del Aeropuerto Internacional de Palm Beach, mientras se instalan los nuevos.

“Dado que la transformación completa de un aeropuerto no se lleva a cabo de la noche a la mañana, durante las próximas semanas, al recorrer la terminal, notaréis que conviven tanto nuestro aspecto clásico como los nuevos elementos de nuestra marca”, explicaron los responsables del aeropuerto en una publicación de Facebook.

El “Trump Force One”, un Boeing 757 propiedad de The Trump Organization, fue el primer avión en aterrizar en el aeropuerto con su nuevo nombre, poco después de las 5 de la mañana. El hijo del presidente, Eric Trump, era uno de los pasajeros. La familia Trump suele utilizar el aeropuerto de West Palm Beach cuando visita la residencia Mar-a-Lago del presidente Donald Trump, situada en la cercana localidad de Palm Beach. A principios de este año, un tramo de carretera que va del aeropuerto a la finca de Trump pasó a llamarse Donald J. Trump Boulevard.

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“No hay nadie que haya hecho más por Florida y por nuestro país, ni nadie que merezca más este increíble honor”, publicó Eric Trump en X. «Como hijo suyo, y como alguien que vuela desde este aeropuerto casi todos los días, siempre me sentiré orgulloso de ver las iniciales “DJT” en mi tarjeta de embarque».

Aunque el cambio de nombre entró en vigor el jueves, el código de tres letras del aeropuerto pasará de ser PBI a DJT el 18 de agosto.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó a principios de este año una ley que hizo posible el cambio de nombre. Se prevé que el cambio de nombre del aeropuerto suponga un coste de hasta 5,5 millones de dólares en nuevos letreros, imagen de marca y otras actualizaciones.

Keegan Collett, que salía del aeropuerto el jueves por la mañana con destino a Cincinnati, dijo que le había sorprendido ver el nuevo nombre. Afirmó que no cree que Trump merezca que un aeropuerto lleve su nombre, pero que tampoco le molesta especialmente.

«Al fin y al cabo, solo es el nombre de un aeropuerto», dijo Collett. «Hay cosas más importantes. Me parece que no es más que una distracción. ¿Para qué preocuparse por eso?»

El jueves por la mañana, en Dandridge (Tennessee), el secretario del Tesoro, Scott Bessent, los senadores estadounidenses Marsha Blackburn y Bill Hagerty, y el diputado Tim Burchett asistieron a una ceremonia para cambiar el nombre del puente de la I-40, en el este de Tennessee, por el de “Puente Donald J. Trump”.

Bessent afirmó antes de la ceremonia que «nadie se merece más» que Trump el honor de que un puente lleve su nombre.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.