La Casa de la Moneda de EE. UU. dejó de fabricar centavos en 2025, pero la ley aprobada por el Senado, que ahora se remite al despacho del presidente Donald Trump, pondrá fin oficialmente a su producción tras 234 años.

El proyecto de ley, aprobado por votación oral a última hora del lunes, ordena al Gobierno que deje de acuñar centavos, lo que da el visto bueno legal a la decisión de la Administración Trump de dejar de producir esta moneda el año pasado. El centavo, una de las primeras monedas que se acuñaron tras la creación de la Casa de la Moneda en 1792, se ha vuelto cada vez más caro de producir y cada vez son menos los consumidores que lo utilizan, a medida que las transacciones digitales se han ido generalizando.

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Se espera que Trump firme el proyecto de ley. El año pasado escribió en una publicación en las redes sociales que Estados Unidos lleva «demasiado tiempo» fabricando la moneda de 1 céntimo.

La eliminación del centavo supondrá un ahorro de millones de dólares

La Casa de la Moneda afirma que la producción de un centavo cuesta ahora casi 4 céntimos y que dejar de fabricarlos supondría un ahorro inmediato de 56 millones de dólares al año.

El proyecto de ley bipartidista, denominado «The Common Cents Act», fue presentado por los diputados Lisa McClain, republicana por Michigan, y Robert García, demócrata por California.

«Cuando se trata de hacer frente al despilfarro y de garantizar que el dinero de nuestros impuestos se gaste de forma sensata, es de sentido común que dejemos de acuñar una moneda cuya producción cuesta casi cuatro veces más de lo que vale», afirmó García.

Los consumidores aún pueden utilizar sus céntimos

Las monedas de un céntimo siguen en circulación, y el cese oficial de su producción no implica que los consumidores o las tiendas no puedan utilizarlas. La Casa de la Moneda ha indicado que fabricó 3.2 mil millones de monedas de un céntimo en 2024.

El proyecto de ley establece nuevos procedimientos para los comercios a medida que se van retirando las monedas de un céntimo, y les permite redondear las transacciones al alza o a la baja a los 5 céntimos más cercanos.

Los comerciantes habían ejercido presión a favor del proyecto de ley para eliminar la amenaza de demandas judiciales, dado que la circulación de las monedas de un céntimo ha disminuido.

«Las empresas de todo el país se han enfrentado a un efecto dominó provocado por la falta de céntimos en circulación, y han tenido que operar en una situación de incertidumbre constante sobre cómo gestionar las transacciones en efectivo cuando no se dispone del cambio exacto», escribió una coalición de asociaciones de minoristas en una carta dirigida a los líderes de la Cámara de Diputados a principios de este año.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.