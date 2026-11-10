Jensen Huang podría protagonizar uno de los divorcios más costosos de la historia. Su esposa, Lori Huang, recibiría una fortuna estimada en 81,100 millones de dólares si la pareja llegara a separarse.

De acuerdo con el medio chileno ‘BioBioChile’, esta proyección tiene en cuenta el patrimonio del empresario, calculado en 162,200 millones de dólares, y las posibles consecuencias económicas de una ruptura matrimonial.

La historia de la pareja comenzó mucho antes del éxito de Nvidia. Jensen y Lori se conocieron mientras estudiaban en la Universidad Estatal de Oregón y se casaron en 1985, ocho años antes de la creación de la compañía.

PUBLICIDAD

Precisamente, en 1993, Huang fundó Nvidia junto con otros dos socios. Desde entonces, la empresa creció hasta convertirse en una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo, impulsada especialmente por el desarrollo de la inteligencia artificial.

Sin embargo, el tiempo que llevan casados sería un factor importante en este escenario. En California, donde reside la pareja, las leyes establecen que los bienes adquiridos durante el matrimonio generalmente deben dividirse por partes iguales en caso de divorcio.

Bajo esa consideración, la cifra de 81.100 millones de dólares corresponde a la mitad del patrimonio estimado del empresario. Sin embargo, no significa que Lori tenga garantizado ese dinero, pues habría que determinar cuáles bienes entran en el reparto y si existen acuerdos previos.

Para dimensionar la cantidad, basta recordar el divorcio de Jeff Bezos, fundador de Amazon, y MacKenzie Scott. En 2019, ella recibió acciones de la compañía valoradas en aproximadamente 35,000 millones de dólares, tras finalizar su matrimonio. De esta manera, una eventual separación de los Huang podría superar ese antecedente y marcar un nuevo récord.