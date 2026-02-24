Las fuerzas militares de Estados Unidos abordaron un tercer petrolero sancionado en el Océano Índico después de rastrearlo desde el Mar Caribe en un esfuerzo por atacar el petróleo ilícito conectado a Venezuela, dijo el Pentágono el martes.

El Mando Sur de Estados Unidos dijo en un post en X que las fuerzas estadounidenses abordaron el Bertha durante la noche, llevando a cabo “un derecho de visita, interdicción marítima y abordaje”.

“El buque operaba desafiando la cuarentena de buques sancionados establecida por el presidente Trump en el Caribe e intentó evadirse”, dijo el correo. “Desde el Caribe hasta el Océano Índico, lo rastreamos y lo detuvimos”.

Venezuela se había enfrentado a sanciones de Estados Unidos sobre su petróleo durante varios años, confiando en una flota en la sombra de petroleros de bandera falsa para contrabandear crudo en las cadenas de suministro mundiales. El presidente Donald Trump ordenó en diciembre la cuarentena de los petroleros sancionados para presionar al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, antes de que este fuera detenido en enero durante una operación militar estadounidense.

El Bertha es un buque con bandera de las Islas Cook y está sometido a sanciones estadounidenses relacionadas con Irán, según el sitio web de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.

Un vídeo publicado por el Pentágono muestra helicópteros militares estadounidenses volando hacia el camión cisterna.

La administración republicana de Trump ha estado incautando petroleros como parte de sus esfuerzos más amplios para tomar el control del petróleo de Venezuela. El mensaje del Pentágono no indicaba si el Bertha había sido incautado formalmente y puesto bajo control estadounidense.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.