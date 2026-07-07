El exalcalde de la capital de Misisipi y el expresidente del Ayuntamiento se han declarado culpables de participar en un caso de soborno una semana antes de la fecha prevista para el juicio.

El exalcalde de Jackson, Chokwe Antar Lumumba, y el expresidente del Ayuntamiento de Jackson, Aaron Banks, se declararon culpables el lunes de un cargo de conspiración. Sus declaraciones se produjeron después de que la fiscal del condado de Hinds, Jody Owens, se declarara culpable la semana pasada y dimitiera. Los tres son demócratas.

Otras dos personas —Angelique Lee, exvicepresidenta demócrata del Ayuntamiento de Jackson, y Sherik Marve Smith, empresario y pariente de Owens— ya se habían declarado culpables de los cargos de soborno.

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En una acusación formal de noviembre de 2024, se imputó a Owens haber recibido al menos 115,000 dólares de dos agentes del FBI que se hacían pasar por promotores inmobiliarios y haber facilitado el pago de más de 80,000 dólares en sobornos a Banks, Lumumba y Lee a cambio de su ayuda para dar luz verde a un proyecto urbanístico.

Lumumba, Banks y Owens podrían ser condenados a hasta cinco años de prisión. Las vistas para dictar sentencia están previstas para el 15 de octubre.

Lumumba, que anteriormente había calificado los cargos de «persecución política», perdió su candidatura a la reelección el año pasado. Sus abogados no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de The Associated Press.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.