El exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers, renunció a la junta directiva de OpenAI, informó el miércoles la empresa creadora de ChatGPT.

Su salida se produce tras la divulgación de correos electrónicos que muestran que mantuvo una relación amistosa con Jeffrey Epstein mucho después de que el financiero se declarara culpable en 2008 de solicitar prostitución a una menor de edad.

“Larry ha decidido renunciar a la junta directiva de OpenAI, y respetamos su decisión”, indicó la junta en un comunicado.

“Agradecemos sus numerosas contribuciones y la perspectiva que aportó a la junta”.

El anuncio llega también un día después de que Summers dijera que se está retirando de sus compromisos públicos.