El frío golpea temprano: Estos 11 estados están bajo alerta helada en Estados Unidos
La irrupción del frente frío sorprende tras semanas de clima templado.
PUBLICIDAD
La llegada de un frente frío puso en alerta a buena parte del norte y el oeste de Estados Unidos.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional(NWS, por sus siglas en inglés) ,más de un millón de personas están bajo advertencias de congelación o escarcha, con temperaturas que descenderán por debajo del punto de congelación en los próximos días.
Los pronósticos indican que el impacto será importante en zonas rurales, agrícolas y montañosas, donde el descenso térmico podría dañar cultivos, vegetación sensible y sistemas de plomería no protegidos.
Estados afectados y temperaturas previstas
El NWS confirmó que las advertencias abarcan partes de Montana, Wyoming, Idaho, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Oregón y Utah, además de zonas de Washington, Colorado, Minnesota y California.
En áreas como el valle del río Clark, en Missoula (Montana), se esperan temperaturas entre los -1 °C y 0 °C, mientras que en el Bitterroot Valley podrían caer hasta los -3 °C.
En Dubois, Wyoming, los registros podrían llegar a los -4 °C, y en la cuenca del río Wind, los termómetros podrían marcar -6 °C. Por su parte, regiones del oeste y centro de Dakota del Norte, como el James River Valley, podrían registrar temperaturas cercanas a -5 °C, según el último informe del NWS.
En Oregón, las temperaturas mínimas rondarán los -3 °C, mientras que el sur de Utah experimentará valores cercanos a los 0 °C. En Colorado, una vigilancia especial cubre el Yampa River Basin, donde se prevén temperaturas de hasta -2 °C hasta el martes por la mañana.
Los expertos del NWS en Bismarck (Dakota del Norte) explicaron que este cambio abrupto se produce tras un periodo inusualmente cálido: “Después de semanas de temperaturas templadas, esperamos condiciones frías con riesgo de heladas en las próximas jornadas”.Desde la oficina de Pocatello (Idaho) se recomendó proteger las plantas y tuberías al menos durante tres días consecutivos. “Las temperaturas cercanas o por debajo del punto de congelación serán recurrentes durante el inicio de semana”, detalló el comunicado oficial.
Las autoridades recomiendan cubrir plantas sensibles, cerrar válvulas exteriores, aislar tuberías y mantener animales bajo resguardo durante la madrugada.