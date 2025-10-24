Nueva York. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, en inglés) indicó este viernes que planea expulsar al salvadoreño Kilmar Ábrego García a Liberia, en África.

El DHS apuntó en un documento presentado a la juez Paula Xinis, que supervisa el caso de inmigración de Ábrego García en Maryland, que la República de Liberia aceptó acoger al salvadoreño.

Según el documento, el Gobierno espera llevar a cabo la expulsión a partir del 31 de octubre.

El departamento aseguró que Liberia es “una democracia próspera y uno de los socios más cercanos de Estados Unidos en el continente africano”, cuyo idioma nacional es el inglés y que está “comprometida con el trato humano de los refugiados”.

Además, afirmó haber recibido “garantías diplomáticas” sobre el trato que recibirán las personas de terceros países trasladadas a Liberia desde Estados Unidos, y dijo estar ultimando los trámites para expulsar al hombre, que ha demandado al Gobierno de Estados Unidos.

El Gobierno de Estados Unidos ya ha planteado con anterioridad la expulsión del salvadoreño a otros países como Ghana, que sin embargo la rechazó a principios de este mes.

Ábrego García, que huyó a Estados Unidos hace más de una década tras recibir amenazas de pandillas en su país natal y fue deportado erróneamente en marzo pasado, se ha convertido en uno de los rostros más visibles de la lucha contra las políticas migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump.

El salvadoreño pasó varios meses detenido en la cárcel de máxima seguridad Cecot en El Salvador, tras haber sido deportado por un “error administrativo”, pese a que un juez de inmigración le había permitido quedarse en Estados Unidos porque corría peligro.

Tras una ardua batalla legal, la Administración Trump lo trajo de vuelta a territorio estadounidense, donde fue arrestado nuevamente e imputado por delitos de tráfico de inmigrantes en Tennessee.

Actualmente permanece bajo custodia en Pensilvania y la juez ha suspendido de momento su deportación.

El abogado de Ábrego García, Simon Sandoval-Moshenberg, indicó hoy a “ABC News” que Costa Rica, que ha aceptado acoger a su cliente, “sigue siendo una opción viable y legal”, y cuestionó que las autoridades de inmigración quieran deportarlo a “un país con el que no tiene ninguna conexión y que está a miles de kilómetros de su familia y su hogar en Maryland”.