El Invest 92L podría convertirse en una depresión tropical en los próximos días, según el pronóstico más reciente del Centro Nacional de Huracanes (CNH), que elevó en 10 puntos porcentuales su probabilidad de desarrollo.

Según el CNH, el Invest 92L se encuentra a unas 900 millas al oeste-suroeste de las islas de Cabo Verde y, aunque todavía se mantiene como una onda tropical, se pronostica que las condiciones ambientales serán favorables para su desarrollo durante los próximos días.

“Probablemente se formará una depresión tropical mientras el sistema se desplaza hacia el oeste y oeste-noroeste a través del Atlántico tropical central”, escribió el CNH.

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La agencia meteorológica aumentó a 80% la probabilidad de desarrollo del sistema durante las próximas 48 horas, lo que representa un incremento de 10%. Mientras, la mantiene en 80% para los próximos siete días.

Aug 12 8AM EDT: Plenty of activity continues! The central tropical Atlantic system (#AL92) is likely to become a trop depression (TD) in a day or two, and a short-lived trop storm could form in the high-latitude central Atlantic (#AL93) thru Wed. For more information:… pic.twitter.com/aCRaWTSNyL — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 12, 2026

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, por su parte, advirtió que aún existe “incertidumbre” respecto a la trayectoria, intensidad y momento del desarrollo del sistema, así como sobre cualquier impacto directo o indirecto que pueda tener sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Ante este escenario, se recomienda continuar monitoreando los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes (CNH) y de las autoridades meteorológicas locales.