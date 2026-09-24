Una unidad especial contra el narcotráfico de Misisipi insta a la población a evitar el kratom después de que las autoridades encontraran paquetes de esta sustancia mientras investigaban la muerte de dos estudiantes de la Universidad de Misisipi.

La advertencia se produjo a pesar de que no había «información confirmada» de que el kratom hubiera contribuido a ninguna de las dos muertes, según indicó la Unidad Metropolitana de Narcóticos del condado de Lafayette en un comunicado de prensa. Los estudiantes fueron hallados el lunes por la tarde en distintos lugares, uno en el campus y el otro fuera de él, según informó un portavoz de la universidad.

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Durante la última década, las autoridades sanitarias estadounidenses y los estados han sometido a un escrutinio cada vez mayor al kratom, un extracto vegetal que actúa como estimulante en dosis bajas y como sedante en dosis altas. El kratom es legal a nivel federal, pero algunos gobiernos estatales y locales han prohibido esta sustancia y las autoridades federales han emitido advertencias sobre sus riesgos.

Aún no se dispone de los informes toxicológicos

Dos organismos estatales estaban trabajando para agilizar los informes toxicológicos de los estudiantes, según declaró el miércoles el gobernador de Misisipi, Tate Reeves, en un comunicado.

«Misisipi reza por las familias y los amigos de los dos estudiantes de Ole Miss en estos momentos tan difíciles», afirmó Reeves.

Las autoridades afirmaron que no tenían pruebas de que las muertes estuvieran relacionadas, pero señalaron que el kratom hallado en los lugares de los hechos se vendía en una tienda minorista. Las autoridades no revelaron el nombre de la tienda ni indicaron si se presentarían cargos penales.

«Por motivos de precaución, recomendamos a todo el mundo que evite el kratom y cualquier otro medicamento o sustancia que no le haya sido recetado o que no haya sido adquirido en una fuente fiable y regulada», indicaba el comunicado de prensa del grupo de trabajo.

La universidad comunicó el jueves que, por respeto a los deseos de las familias, aún no iba a dar a conocer los nombres de los estudiantes.

El kratom se extrae de un árbol originario del sudeste asiático

Se presenta en cápsulas, polvo y líquidos, que suelen venderse en gasolineras o estancos. Sus defensores afirman que, en su forma pura, el kratom es un complemento a base de hierbas natural y seguro que puede ayudar a controlar el dolor, la ansiedad y la depresión, así como a aliviar los efectos de la abstinencia de opiáceos.

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Sin embargo, los médicos especializados en el tratamiento de las adicciones afirman que las personas pueden desarrollar rápidamente una dependencia, lo que provoca síntomas de abstinencia. Una página web de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. lo deja muy claro: no lo utilices.

La agencia afirma que conlleva el riesgo de efectos adversos graves, entre los que se incluyen toxicidad hepática, convulsiones y trastorno por consumo de sustancias.

En casos excepcionales, se ha relacionado con fallecimientos, aunque, según indica la agencia en su página web, en esos casos el kratom solía consumirse junto con otras drogas y no está claro en qué medida contribuyó a las muertes.

Una organización sectorial ha respondido

Mac Haddow, de la Asociación Americana del Kratom, afirmó que la FDA y los estados que han prohibido el kratom están confundiendo este producto natural con otros sintéticos y manipulados químicamente, que se asocian a efectos adversos e incluso a fallecimientos.

Haddow, investigador principal en materia de políticas públicas de la asociación, afirmó que, a lo largo de los años, ha escuchado a numerosas personas explicar a los legisladores cómo el kratom ha mejorado sus vidas.

«Hay quien cree que les salvó la vida porque les permitió dejar los opioides», afirmó.

El presentador del podcast Joe Rogan y el difunto hijo de Cindy Crawford, Presley Gerber, han hablado sobre sus experiencias con el kratom.

El año pasado, la FDA recomendó la prohibición de los productos con niveles elevados de 7-hidroximitraginina, una sustancia química que, en el kratom natural, solo se encuentra en cantidades mínimas.

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Mallory Pullman, directora general del Centro de Control de Intoxicaciones de Misisipi, ha afirmado que ha observado un aumento de este tipo de productos concentrados en los últimos años, y que es posible que los consumidores no sean capaces de distinguirlos del kratom natural.

«Hasta que no sepas con qué producto estás trabajando, ya sea kratom o alguno de estos derivados altamente concentrados, debes tener mucho cuidado a la hora de comprar un producto y tomarlo sin más», afirmó en una entrevista telefónica con The Associated Press.

Algunos estados han prohibido el kratom

Otros estados, entre ellos Misisipi, lo han regulado, exigiendo, entre otras cosas, que se tenga al menos 21 años para comprarlo. Tanto la ciudad de Oxford como el condado de Lafayette, donde se encuentra la Universidad de Misisipi, han establecido prohibiciones al respecto.

El gobernador de Dakota del Norte, Kelly Armstrong, firmó este mes un proyecto de ley que restringe la venta de productos de kratom, tras declarar este verano que el kratom constituía una crisis de salud pública y convocar una sesión legislativa extraordinaria para abordar el tema. Según la oficina del gobernador, el estado ha registrado 50 fallecimientos relacionados con el kratom desde 2019.

A pesar de las prohibiciones y restricciones, el consumo de kratom en EE. UU. ha aumentado, según investigadores de la Universidad de Míchigan y de la Universidad Estatal de Texas.

En un artículo publicado este año, se descubrió que el consumo de kratom en EE. UU. había alcanzado su máximo histórico, con más de 5 millones de personas que afirmaban haberlo consumido alguna vez en su vida. Entre ellas se cuentan más de 100 000 menores de entre 12 y 17 años.

«Es necesario introducir cambios normativos en relación con el kratom y los productos que contienen 7-OH en todos los estados si realmente queremos proteger a nuestros hijos», afirmó el investigador principal del estudio, Sean McCabe, en un comunicado publicado en University of Michigan News.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.