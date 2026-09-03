WASHINGTON — El inversor multimillonario Leon Black se negó el jueves a comparecer para prestar declaración jurada ante el Congreso y, en su lugar, presentó una demanda contra la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, solicitando a un tribunal federal que anule las citaciones emitidas en el marco de su investigación sobre el financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein.

La Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes entregó a Black dos citaciones durante una entrevista voluntaria a puerta cerrada celebrada en junio, después de que los diputados afirmaran que se había negado a responder a preguntas sobre los acuerdos de confidencialidad. Una de las citaciones exigía a Black que presentara dichos acuerdos y otros documentos, mientras que la otra le obligaba a comparecer de nuevo ante la comisión para prestar declaración.

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En la demanda de Black se alega que las citaciones exceden las competencias de la comisión, ya que solicitan información privada que no guarda relación con Epstein ni con ningún propósito legislativo legítimo. En ella se solicita a un juez federal que declare nulas las citaciones e impida que la comisión las haga cumplir.

«La comisión está llevando a cabo una investigación sin rumbo fijo que se excede en sus competencias e ignora por completo su responsabilidad», afirmó en un comunicado la abogada de Black, Susan Estrich. «Ya no se trata de descubrir la verdad sobre Epstein. Se trata de intentar destruir al señor Black».

El diputado Robert García, máximo representante demócrata en la Comisión de Supervisión, afirmó que el Congreso «debe declararlo en desacato de inmediato».

«Al negarse a declarar hoy, Leon Black ya ha desobedecido dos citaciones del Congreso», afirmó García.

Black es cofundador y antiguo director ejecutivo de la empresa de capital riesgo Apollo Global Management. Dimitió en 2021, en medio de la polémica por sus vínculos con Epstein.

Es una de las numerosas figuras influyentes que han prestado declaración en la investigación sobre Epstein y la red de riqueza e influencia que le rodea. Entre otras figuras que han prestado declaración en el marco de la investigación se encuentran el expresidente demócrata Bill Clinton, el secretario de Comercio Howard Lutnick y el cofundador de Microsoft, Bill Gates.

Black aparece mencionado en repetidas ocasiones en los documentos que el Ministerio de Justicia ha hecho públicos en relación con la investigación sobre Epstein. También figura en una recopilación de mensajes de cumpleaños enviados a Epstein que la comisión de la Cámara de Diputados hizo públicos el año pasado, entre los que se incluye un poema atribuido a Black que hace referencia a «rubias, pelirrojas o morenas, repartidas geográficamente».

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.