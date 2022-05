El monumento en homenaje al expresidente de Estados Unidos Abraham Lincoln (1861 - 1865) en Washington, una de las atracciones turísticas más visitadas de la capital estadounidense, cumple este lunes 100 años desde su inauguración.

Desde que fue inaugurado por el presidente Warren Harding el 30 de mayo de 1922 -coincidiendo con la celebración del Día de los Caídos en EE.UU.-, el gigantesco monumento se ha convertido en un símbolo de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos, ha sido escenario de momentos clave de la historia estadounidense y ha aparecido en numerosas películas.

Frente a él pronunció en 1963 su famoso discurso “Tengo un sueño” el histórico activista por los derechos de los negros Martin Luther King; y en 1970 el presidente Richard Nixon protagonizó también frente al monumento un inaudito debate improvisado con jóvenes que protestaban contra la guerra de Vietnam.

En el ámbito cinematográfico, la estatua de Lincoln y el edificio de estilo clásico que la cobija han aparecido de forma destacada en películas tan icónicas como “Mr. Smith Goes to Washington” (1939), “The Day the Earth Stood Still” (1951), “Forrest Gump” (1994), “Deep Impact” (1998) y “Wedding Crashers” (2005).

Lincoln, del Partido Republicano, lideró a los Estados Unidos durante la secesión de la Confederación y la subsiguiente guerra civil, y está considerado el principal responsable de la abolición de la esclavitud en EE.UU.

Nacido en el seno de una familia pobre en Kentucky en 1809, Lincoln es, junto a George Washington, el presidente más reivindicado de la historia de EE.UU., y uno de los más populares entre el público.

Acérrimo detractor de la esclavitud ya desde antes de ser elegido presidente, su victoria electoral en 1860 y su llegada al cargo en marzo de 1861 fueron los detonantes de que los estados sureños se declarasen independientes, dando así inicio a la guerra civil (1861 - 1865).

Lincoln fue asesinado el 14 de abril de 1865, pocos días después de que hubiese terminado la guerra, por el simpatizante confederado John Wilkes Booth en un teatro de Washington.