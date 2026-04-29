El portaaviones USS Gerald R. Ford abandonará Oriente Medio en los próximos días para volver a Estados Unidos, luego de haber sido uno de los tres buques empleados por las fuerzas armadas para el bloqueo naval contra los puertos iraníes.

El buque, que ha permanecido desde el 10 de junio de 2025, fuera de Estados Unidos cumpliendo con diversas misiones en Europa y finalmente frente a las costas de Irán, volverá en las próximas semanas, de acuerdo con medios locales.

El portaaviones, uno de los tres de su tipo junto al USS George H.W. Bush y el USS Abraham Lincoln, que han servido en la guerra de Irán, volverá con 4,500 marinos.

PUBLICIDAD

Su estadía en el mar de 309 días constituye un récord para un portaaviones estadounidense modernos, de acuerdo con el Washington Post.

Durante su despliegue se han reportado problemas para la embarcación como un incendio en una de sus lavanderias que dejó algunos heridos y problemas recurrentes con los inodoros.

En paralelo, el conflicto entre Estados Unidos e Irán se mantiene en una fase de tensión pese al alto el fuego indefinido.

Por su parte, autoridades del Pentágono han señalado que el repliegue parcial de activos como el USS Gerald R. Ford no implica una desescalada inmediata del conflicto, ya que otros grupos de combate permanecen en la región.