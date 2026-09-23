El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó “Trump TV: The Essentials Station”, un canal de transmisión disponible las 24 horas en YouTube, apenas días después de prohibir el acceso a la Casa Blanca a periodistas de CNN, MS NOW y Politico, una decisión que ha intensificado el enfrentamiento entre su administración y varios medios de comunicación.

La nueva plataforma comenzó a emitir el lunes por la noche con la promesa de reunir en un solo lugar los “momentos más importantes” de la administración, incluyendo discursos, anuncios oficiales y transmisiones en vivo de actividades presidenciales.

El video promocional de lanzamiento muestra imágenes de distintos actos públicos de Trump y presenta el servicio como una alternativa para seguir directamente las actividades de la Casa Blanca. Según la descripción oficial del canal, el contenido se actualizará en tiempo real con eventos y mensajes de la administración.

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El estreno coincidió con la transmisión de intervenciones del presidente y del vicepresidente JD Vance, además de material de archivo de discursos pronunciados durante este año.

El lanzamiento ocurre después de que Trump anunciara, a través de su red social Truth Social, que CNN, MS NOW y Politico perderían sus credenciales para cubrir actividades en la Casa Blanca. El mandatario justificó la medida al afirmar que esos medios habían difundido durante años información “falsa” sobre él y su gobierno.

En respuesta, las tres organizaciones presentaron una demanda federal, alegando que la decisión viola los derechos protegidos por la Primera Enmienda y que sus credenciales fueron revocadas sin el debido proceso.

La controversia provocó una inusual muestra de solidaridad entre las principales cadenas de televisión estadounidenses. ABC News, CBS News, NBC News, Fox News y CNN anunciaron que suspenderían temporalmente la cobertura compartida de los eventos presidenciales organizados bajo el sistema de pool de la Casa Blanca.

Especialistas en ética y comunicación citados por medios estadounidenses señalaron que el surgimiento de un canal controlado por la Casa Blanca plantea interrogantes sobre el acceso del público a información independiente y el papel de la prensa en la fiscalización del gobierno.

La Casa Blanca, por su parte, sostiene que Trump TV busca ofrecer a los ciudadanos acceso directo a las actividades oficiales y rechaza que el proyecto sustituya el trabajo de los medios de comunicación.