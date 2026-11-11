El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió al Senado federal una serie de nominaciones, entre las que figura la de Julia Díaz-Rex para ocupar el cargo de fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico por un término de cuatro años.

Díaz-Rex sustituiría al fiscal federal W. Stephen Muldrow, quien anunció su renuncia el 2 de julio de 2026, luego de más de 37 años de servicio en el Departamento de Justicia federal.

La teniente coronel Julia Díaz-Rex (al centro) cuando fue ascendida al rango de coronel en la Reserva del Ejército de Estados Unidos. ( Ejército de Estados Unidos )

Tras la salida de Muldrow, Héctor Ramírez-Carbó asumió la dirección de la Fiscalía federal de manera interina el 7 de julio. Mientras tanto, la nominación de Díaz-Rex deberá contar con la confirmación del Senado estadounidense antes de que pueda asumir el cargo mediante el nombramiento presidencial.

Según una biografía publicada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Díaz-Rex obtuvo un bachillerato de Florida International University en 1990 y un doctorado en Derecho de Western Michigan University Thomas M. Cooley Law School en 1993.

Entre 2005 y 2012, se desempeñó como fiscal federal auxiliar en la Unidad de Delitos Financieros y Económicos en Puerto Rico. Posteriormente, fue abogada litigante sénior en la Unidad de Delitos Mayores entre 2012 y 2015 y jefa de la Unidad de Narcóticos entre 2015 y 2019. Ese último año fue nombrada jueza de inmigración.