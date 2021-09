Michael Hingson, un hombre no vidente trabajaba en el piso 78 de una de las Torres Gemelas del World Trade Center desde el año 2000.

Ante su condición Hingson, quien era asistido por su perra guía, ‘Roselle’, debía aprenderse cómo desalojar el edificio en caso de una emergencia y fue precisamente ese conocimiento y la ayuda de su perro lo que lo salvó de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Hingson quiso relatar a Neil Cavuto para el programa “Cavuto: Coast to Coast” de FOX Business su experiencia de sobrevivir el peor ataque terrorista en Estados Unidos tras conmevorarse los 20 años de aquella tragedia.

“Escuchamos una explosión ahogada, y el edificio como que empezó a estremecerse. No teníamos idea de lo que estaba pasando, porque el avión se había estrellado 18 pisos debajo de nosotros en el otro lado del edificio. Pero claramente, teníamos que evacuar”, relató.

Contó que él y Roselle trabajaron juntos para poder salvar las vidas de personas que los acompañaban a medida que bajaban las escaleras desde el piso 78. Dijo que lo hicieron de una manera “calmada y concentrada”.

Luego de que lograron salir del edificio y alejarse lo más posible de las Torres Gemelas, escuchó cómo la torre sur comenzó a colapsar.

“Seguimos corriendo y nos devoró una especie de nube de polvo, cubriéndonos de tierra y escombros. No podíamos respirar”, recordó Hingson.

En medio de todo el caos y la confusión, Hingson comenzó a darle órdenes a su perra sin tener la certeza de que este podía ver sus señales con las manos dado a la enorme nube de polvo y humo que los arropaba.Tampoco sabía si lo estaba escucando.

Finalmente, Roselle pudo llevarlo a un lugar seguro y gracias a ella pudo sobrevivir.

“‘Roselle’ lo hizo perfectamente. [Ella] está acostumbrada a situaciones sorpresivas y sabe comportarse muy bien”, relató.

Hingson que su impedimento no lo imposibilitó de sentir e imaginar el horror que se estaba viviendo en la ciudad de Nueva York en ese momento.

“Uno puede funcionar muy bien sin el sentido de la vista. Uno hace las cosas de una forma diferente y usa técnicas distintas, pero los resultados siguen siendo los mismos”, dijo el también autor del libro Thunder Dog: The True Story of a Blind Man, His Guide Dog, and the Triumph of Trust en el que relata a detalle su increíble historia de supervivencia.