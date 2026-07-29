El volcán Kilauea en Hawái volvió a entrar en erupción este martes con una espectacular fuente de lava que se elevó a más de 150 metros de altura.

La erupción en la noche del martes, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), supone la 52º vez que el complejo volcanico entra en erupción desde finales de 2024.

El Kilauea es uno de los volcanes más activos del mundo, aunque su actividad ha quedado confinada a una misma zona del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái.

La última erupción ocurrió el pasado 15 de julio y duró ocho horas.