El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció el martes que el ejército de Estados Unidos ya no exigirá a todas las tropas estadounidenses que se vacunen contra la gripe, alegando “autonomía médica” y libertad religiosa.

“La idea de que la vacuna contra la gripe debe ser obligatoria para todos los miembros del servicio, en todas partes, en todas las circunstancias y en todo momento es demasiado amplia y no es racional”, afirmó Hegseth en un vídeo publicado en las redes sociales.

Dijo que los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses son libres de vacunarse contra la gripe, pero que no se les obligará a hacerlo “porque su cuerpo, su fe y sus convicciones no son negociables.”

PUBLICIDAD

La directiva de Hegseth permite a los servicios militares solicitar que se mantenga el requisito de la vacuna, según un memorando que promulga la política publicada en línea. Dice que los servicios tienen 15 días para hacer esas solicitudes.

Los programas de vacunación en el ejército estadounidense se remontan a la Revolución Americana. Pero se convirtieron en un tema político polémico durante la pandemia de coronavirus, cuando más de 8.400 soldados se vieron obligados a abandonar el ejército por negarse a obedecer el mandato de 2021 para la vacuna COVID-19. Miles de otros solicitaron exenciones religiosas y médicas. Otros miles solicitaron exenciones religiosas y médicas.

El Congreso acordó rescindir el mandato, que el Pentágono abandonó en enero de 2023, después de que aproximadamente el 99% de las tropas en servicio activo de la Armada, las Fuerzas Aéreas y el Cuerpo de Marines se hubieran vacunado, y el 98% de las del Ejército. Las tasas de la Guardia y la Reserva son inferiores, pero en general superan el 90%.

La administración Trump pasó meses elaborando una política para permitir a los miembros del servicio que se negaron a tomar la vacuna obligatoria COVID-19 reingresar al servicio con pago retroactivo. Aunque solo una pequeña parte de ellos ha aceptado la nueva política del Pentágono, el equipo de Hegseth ha dedicado los últimos meses a denunciarlos personalmente.

El Pentágono declaró en marzo que 153 miembros del servicio que habían sido separados en virtud del mandato COVID-19 habían sido reintegrados o “reincorporados”.

La supresión de la vacunación antigripal es consecuencia de lo que, según las autoridades sanitarias, ha sido una temporada de gripe especialmente grave, en la que han aumentado las infecciones en Estados Unidos. Los expertos en salud pública recomiendan que todas las personas mayores de 6 meses se vacunen anualmente contra la gripe.

PUBLICIDAD

La administración Trump ha estado trabajando para reducir las recomendaciones sobre vacunas. A principios de este año declaró que dejaría de recomendar la vacunación contra la gripe y algunos otros tipos de vacunas para todos los niños, afirmando que es una decisión que los padres y los pacientes deben tomar en consulta con sus médicos. Un juez federal ha bloqueado temporalmente esta medida mientras se resuelve una demanda.

El Servicio de Investigación del Congreso enumeró ocho vacunas obligatorias para los miembros del servicio en un informe de 2021. Entre ellas figuraban vacunas contra la gripe, la poliomielitis y el tétanos, así como contra el sarampión y la hepatitis A y B.

Según el informe, los miembros de las unidades podían solicitar no ser vacunados por motivos religiosos. Pero el comandante de la unidad estaba obligado a recabar la opinión de representantes médicos y religiosos, así como a asesorar al militar sobre las posibles repercusiones en su capacidad de despliegue. Un médico militar también tenía que asesorar al militar sobre los beneficios y los riesgos de renunciar a una vacunación obligatoria.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.