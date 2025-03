El magnate y líder de la reestructuración gubernamental que realiza la administración de Donald Trump, Elon Musk, reveló que está recibiendo amenazas de muerte por su trabajo.

Según dijo en una reunión del gabinete del presidente estadounidense, a la que asistió pese a no ser parte de ese cuerpo, su labor en medio de los monumentales recortes de empleados y gastos federales, le ha ganado varias amenazas.

“Gastamos mucho… No es algo opcional. Es la razón por la que estoy aquí. He recibido amenazas de muerte, mucha crítica, pero si no hacemos esto, el país quebrará. Hay que hacerlo”, precisó el también propietario de Tesla ante líderes de agencias estadounidenses en un video que publicó CNN.

Musk, sin embargo, no ofreció detalles adicionales sobre las supuestas amenazas que ha recibido.

La labor de Musk dentro del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) ha includo el despido de miles de empleados federales, así como el cierre de varias oficinas y programas en agencias.

La reestructuración del gobierno estadounidense está apenas comenzando, advirtió el presidente Trump en un mensaje que emitió este pasado martes.