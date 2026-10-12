NUEVA YORK — Elon Musk, el único «trillonario» del mundo, se ha convertido discretamente en el mayor donante conocido de las elecciones de mitad de legislatura de este año, tras haber destinado más de 276 millones de dólares desde julio para intentar salvar la mayoría republicana en el Congreso.

Las cifras, publicadas por primera vez por el *New York Times* antes de que finalizara el plazo de presentación de informes federales de esta semana, fueron confirmadas por Andrew Romeo, portavoz del super PAC de Musk.

Esa cantidad incluye 158 millones de dólares destinados al «Senate Leadership Fund», el principal super PAC que apoya a los candidatos republicanos al Senado, lo que supone una de las mayores donaciones políticas conocidas de la historia de Estados Unidos.

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Otros 76 millones de dólares se destinaron a America PAC, un super PAC de Musk, que ha vuelto a poner en marcha una importante campaña de movilización electoral similar a la que utilizó para ayudar a la elección del presidente Donald Trump en 2024.

Musk también aportó 10 millones de dólares al comité de acción política (PAC) Lone Star Liberty, un grupo que apoya al candidato republicano al Senado por Texas, Ken Paxton.

Se trata de un cambio radical con respecto al pasado mes de mayo, cuando Musk afirmó que tenía la intención de reducir el gasto político en el futuro. «Creo que ya he hecho suficiente», declaró entonces.

A pesar de la inyección de liquidez, Musk ha mantenido, en general, un perfil más discreto que en 2024, cuando aparecía en el escenario junto a Trump en los mítines, y en los primeros días del segundo mandato del presidente, cuando dirigía el Departamento de Eficiencia Gubernamental.

Tuvo un desacuerdo con Trump al dejar su cargo en el Gobierno, pero desde entonces ambos se han reconciliado. Trump entregó a Musk la Medalla Nacional de la Ciencia la semana pasada.

El patrimonio neto de Musk ha oscilado este año en torno a la barrera del billón de dólares en función de las variaciones en el precio de las acciones, pero, según la revista Forbes, la semana pasada volvió a superar el billón de dólares.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.