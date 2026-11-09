El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de inundaciones para varios municipios de la zona metropolitana y otras regiones de Puerto Rico debido a las fuertes lluvias que se registran durante la tarde de este lunes.

Según los boletines especiales, Aguas Buenas, Caguas, Guaynabo, Trujillo Alto y San Juan permanecerán bajo advertencia de inundaciones hasta las 4:30 de la tarde.

🌧️ Flood Advisory | Advertencia de Inundaciones ⏰ Until Mon Nov 9, 4:30 PM AST | lun, 9 nov, 4:30 p. m. AST Watch for flooded roads. | Atención a carreteras inundadas. #PRwx #USVIwx https://t.co/SrRGscPzmD — NWS San Juan (@NWSSanJuan) November 9, 2026

Bayamón, Naranjito y Toa Alta también se encuentran bajo advertencia hasta las 4:30 de la tarde. Mientras que Ciales, Morovis y Corozal permanecerán bajo el aviso hasta las 4:00 de la tarde.

Más temprano, el SNM había advertido que una vaguada continuaría provocando lluvias sobre la Isla, lo que aumentaría el riesgo de inundaciones en distintas zonas.