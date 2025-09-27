La onda tropical que pasó por la Isla a mediados de semana se convirtió este sábado en la depresión tropical número nueve, mientras se encontraba al noreste de Cuba, y podría afectar a la costa este de Estados Unidos con lluvias e inundaciones en los próximos días como la tormenta tropical Imelda, alertó el Centro Nacional de Huracanes en su informe de las 11:00 a.m.

11 am EDT - System becomes Tropical Depression Nine just north of eastern Cuba. Tropical Storm Watch issued for portions of the east coast of Florida. Here are the Key Messages. Visit https://t.co/tW4KeGe9uJ for updates. pic.twitter.com/i5HyJ43Tdh — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 27, 2025

El NHC, de hecho, emitió una vigilancia de tormenta tropical para la costa este de Florida, “desde la línea del condado de Palm Beach/Martin hacia el norte hasta la línea del condado de Flagler/Volusia”, especifica el informe.

También está activo un aviso de tormenta tropical para Bahamas, incluyendo Cat Island, los Exumas, Long Island, Rum Cay y San Salvador.

La depresión tropical número nueve se encontraba a las 11:00 a.m. en la latitud 22 grados norte y la longitud 76.2 grados oeste, a 180 millas del Punto Este de Cuba y a 115 millas de las Bahamas centrales. Tiene vientos sostenidos de 35 millas por hora y se mueve al noroeste a seis millas por hora.

Los pronósticos indican que “se esperan condiciones de tormenta tropical en las Bahamas centrales comenzando más tarde hoy o a principios del domingo y en el noroeste de las Bahamas el domingo. Las condiciones de tormenta tropical son posibles en el área de vigilancia (Florida) el lunes”.

La proyección es que el sistema pase cerca a lo largo de la costa de Florida, sin tocar tierra. Para el martes, se convertiría en huracán. Sin embargo, no se proyecta que impacte a Georgia o Carolina del Sur. La proyección es que se quede en el océano Atlántico.

Sin embargo, se indicó que “la humedad de la depresión tropical nueve conducirá a una amenaza de fuertes lluvias bien al norte desde la Georgia Costera a través de las Carolinas y en los estados del sur del Atlántico Medio a principios de la próxima semana, que podría causar inundaciones repentinas, urbanas y de ríos”.

Además, se han proyectado acumulaciones de lluvia “de ocho a 12 pulgadas, con totales máximos aislados de 16 pulgadas posibles en el este de Cuba, y cuatro a ocho pulgadas de lluvia en las Bahamas”.

EL NHC exhortó a los residentes “a lo largo de la costas este de los Estados Unidos, desde Florida a Carolina del Norte” a monitorear el progreso de este sistema.