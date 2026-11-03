Los centros de votación en las zonas este de los estados de Indiana y Kentucky fueron este martes los primeros de Estados Unidos en cerrar, a las 6:00 p.m. hora de la costa este, y en comenzar con el recuento para las elecciones de medio mandato que se celebran hoy.

Ya a las 7:00 p.m., será el turno de las zonas occidentales de Indiana y Kentucky, así como de la totalidad de Vermont, Virginia, Carolina del Sur y Georgia junto a algunas zonas de Florida y Nuevo Hampshire.

Media hora más tarde, a las 7:30 p.m., terminarán las votaciones en Ohio, Virginia Occidental y Carolina del Norte, que estarán seguidas a las 8:00 p.m. por las zonas que quedaban en Nuevo Hampshire y Florida, además de Alabama, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Misisipí, Misuri, Nueva Jersey, Oklahoma, Pensilvania, Rhode Island y Tennesse.

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A partir de ahí, entre las 8:30 p.m. y la 12:00 de la madrugada del miércoles irán cerrando Alaska, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Hawai, Idaho, Iowa, Kansas, Luisiana, Minnesota, Montana, Nebraska, Nevada Nuevo México, Nueva York, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Oregón, Utah, Wisconsin, Wyomin, Washington.

En las islas Aleutianas, que forman parte de Alaska, las urnas cierran a las 1:00 a.m.

El número de personas con derecho a voto en Estados Unidos aumentó estas elecciones en 8.4 millones, hasta alcanzar cerca de 250 millones, un 3 % más que en las legislativas de 2022, según datos del instituto Pew Research.

Del total de estadounidenses con derecho a voto, 39 millones de hispanos están llamados a las urnas, el segundo grupo más numeroso por delante de los votantes afroamericanos.

Estas elecciones renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado -33 de 100 asientos-, así como dos puestos adicionales en la Cámara Alta por Florida y Ohio, después de que el año pasado Marco Rubio y JD Vance asumieran los cargos de secretario de Estado y vicepresidente, respectivamente, y dejaran paso a dos legisladores designados.

En 36 estados, los estadounidenses elegirán gobernador además de alcaldes en ciudades como Washington DC, Los Ángeles, Oakland, Louisville y Raleigh, dentro de una jornada que incluye votaciones locales y estatales.

Está previsto que los grandes medios de comunicación del país empiecen a dar proyecciones de resultados parciales, no oficiales, desde el inicio del cierre de los primeros colegios electorales.