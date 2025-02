Trabajadores de una tienda de comestibles de Manchester, New Hampshire, se llevaron el susto de sus vidas mientras revisaban un cargamento de plátanos provenientes de Ecuador. Entre las frutas, visualizaron una serpiente y resultó ser una peligrosa especie venenosa, autóctona del país latinoamericano.

El inesperado hallazgo que puso en alerta a las autoridades en New Hampshire

El Departamento de Pesca y Caza de New Hampshire informó que sus oficiales de conservación respondieron a una llamada que reportaba el avistamiento de un reptil en la tienda. El animal fue identificado como una serpiente ojo de gato adornada (Leptodeira ornata), una especie levemente venenosa nativa de Ecuador.

Afortunadamente, el animal fue recuperado de manera segura y reubicado en Rainforest Reptile Shows, una organización de rescate de reptiles, en Massachusetts.

Cómo ingresó la serpiente venenosa de Ecuador a EE.UU.

La Leptodeira ornata es una de las especies más comunes en el oeste de Ecuador y prospera en ecosistemas de bosques secos. Según el sitio Reptiles of Ecuador, los avistamientos de esta serpiente se reportan casi todas las noches a lo largo de senderos forestales populares.

Aunque su veneno es considerado leve y no representa una amenaza significativa para los humanos, su presencia inesperada en un cargamento de frutas causó conmoción entre los empleados de la tienda.

Ecuador es el principal exportador mundial de plátanos, con 6.7 millones de toneladas exportadas en 2023, lo que equivale a 4,510 millones en ventas, según el Observatorio de Complejidad Económica. Dada la magnitud de estas exportaciones, puede ocurrir que se produzcan incidentes de este tipo, en lo que la fauna local se infiltra en los cargamentos destinados al extranjero.

Este tipo de incidentes no es exclusivo de Estados Unidos. En el Reino Unido, una familia encontró una serpiente originaria de Florida entre los cojines de su sofá mientras veían televisión, detalló New York Post. Aunque no era venenosa, el encuentro les causó un gran susto antes de que el reptil fuera reubicado en un nuevo hogar.

En Australia, un hombre tuvo un encuentro aún más inquietante cuando una pitón apareció dos veces en su inodoro. Aunque no son venenosas, son conocidas por su capacidad de constricción y por tragar a sus presas enteras, lo que hace que su presencia en espacios domésticos sea alarmante.

Estos incidentes ponen en evidencia la capacidad de las serpientes para infiltrarse en lugares inesperados, al aprovechar cualquier oportunidad para esconderse en espacios reducidos. Aunque la mayoría de estos encuentros resultan inofensivos, es esencial que las personas mantengan la calma y contacten a las autoridades locales de vida silvestre o control de animales para manejar la situación de manera segura.

En el caso de New Hampshire, la rápida respuesta de los empleados de la tienda y de los oficiales de conservación garantizó la seguridad tanto de las personas como del animal.