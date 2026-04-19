Un sistema de reembolso para las empresas que pagaron aranceles que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que el presidente Donald Trump impuso sin la autoridad constitucional para hacerlo está programado para lanzarse el lunes.

Los importadores y sus agentes podrán empezar a solicitar las devoluciones a través de un portal en línea a partir de las 8 de la mañana, según la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU., la agencia que administra el sistema.

Se trata del primer paso de un complicado proceso que también podría desembocar en devoluciones a los consumidores a los que se facturó una parte o la totalidad de los aranceles sobre productos que les fueron enviados desde fuera de Estados Unidos.

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Las empresas deben presentar declaraciones en las que enumeren los bienes a los que destinaron colectivamente miles de millones de dólares de los impuestos a la importación que el tribunal anuló posteriormente. Si el CBP aprueba una reclamación, el reembolso tardará entre 60 y 90 días, según la agencia.

No obstante, el Gobierno prevé tramitar los reembolsos por fases, centrándose primero en los pagos de aranceles más recientes. Diversos factores técnicos y cuestiones de procedimiento podrían retrasar la solicitud de un importador, por lo que es probable que los reembolsos que las empresas prevean hacer a sus clientes se tramiten lentamente.

En una decisión de 6-3, el Tribunal Supremo consideró el 20 de febrero que Trump usurpó el papel del Congreso en la fijación de impuestos el pasado mes de abril, cuando estableció nuevos tipos impositivos a la importación de productos de casi todos los demás países, alegando el déficit comercial de Estados Unidos como una emergencia nacional que justificaba que se invocara una ley de poderes de emergencia de 1977. Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Aunque la mayoría del tribunal no abordó las devoluciones en su sentencia, un juez del Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU. determinó el mes pasado que las empresas sujetas a los aranceles de la IEEPA tenían derecho a ellas.

El Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras declaró en los tribunales que más de 330,000 importadores pagaron en total unos 166,000 millones de dólares por más de 53 millones de envíos.

No todos esos pedidos son de calidad para la primera fase de implantación del sistema de devolución, que se limita a los casos en que las tarifas se estimaron pero no se finalizaron o a los 80 días de recibir una contabilidad definitiva.

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Para recibir las devoluciones, los importadores tienen que registrarse en el sistema de pago electrónico del CPB. Hasta el 14 de abril, 56.497 importadores habían completado el registro y podían optar a reembolsos por un total de 127,000 millones de dólares, intereses incluidos, según la agencia.

El sistema requiere precisión

Meghann Supino, socia de Ice Miller, dijo que el bufete ha aconsejado a sus clientes que enumeren cuidadosamente en sus declaraciones todos los números de documento de los formularios que se enviaron al CBP para describir las mercancías importadas y su valor.

“Si hay una entrada en ese archivo que no cumple los requisitos, puede hacer que se rechace toda la entrada o que esa partida sea rechazada por la aduana”, dijo.

Supino cree que la puesta en marcha del portal exigirá serenidad y diligencia.

“Como cualquier programa electrónico en línea que se pone en marcha con gran interés, cabe esperar que el lunes se produzcan algunos contratiempos”, explicó. “Así que seguimos pidiendo a todo el mundo que sea paciente, porque creemos que la paciencia dará sus frutos”.

Nghi Huynh, socio responsable de precios de transferencia en la empresa de contabilidad y consultoría Armanino, dijo que la mayoría de las empresas que solicitan devoluciones habrán importado una mezcla de artículos, y no todas cumplirán los requisitos de inmediato.

“Se trata de tener un proceso claro y hacer un seguimiento de lo que se ha presentado y lo que se ha pagado, para que nada se pierda”, explica. “Cada expediente puede incluir miles de entradas, pero la precisión es fundamental, ya que las presentaciones pueden rechazarse si el formato o los datos son incorrectos”.

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Paciencia con el proceso

Las pequeñas empresas han esperado con impaciencia la oportunidad de solicitar reembolsos. Brad Jackson, cofundador de After Action Cigars en Rochester, Minnesota, dijo que empezó a recopilar registros y a prepararse para introducir información en el sistema en cuanto la CPB anunció la fecha de lanzamiento.

La empresa importa puros y accesorios de Nicaragua y la República Dominicana. El año pasado pagó 34.000 dólares de aranceles y absorbió gran parte del coste en lugar de subir los precios al cliente, dijo Jackson.

La primavera pasada sufrió un retraso de dos semanas en un envío debido a la falta de un documento, por lo que está siendo más cuidadoso con los documentos de devolución, afirma.

“Mi principal preocupación es el plazo de devolución”, dijo Jackson. “Un proceso de devolución que tarda varios meses en completarse no resuelve el problema de liquidez que se supone que debe solucionar”.

¿Verán los consumidores reembolsos?

Los aranceles los pagan los importadores, y algunas empresas repercuten los costes fiscales en los consumidores a través de precios más altos.

El sistema que se pone en marcha el lunes reembolsará los aranceles directamente a las empresas que los pagaron, que no están obligadas a compartir lo recaudado con los clientes. Sin embargo, las demandas colectivas que pretenden obligar a las empresas, desde Costco hasta Essilor Luxottica, fabricante de Ray-Ban, a reembolsar a los compradores, se están abriendo camino a través del sistema legal estadounidense.

Es más probable que los particulares reciban devoluciones de empresas de reparto como FedEx y UPS, que cobraron los aranceles a las importaciones directamente de los consumidores. FedEx ha dicho que devolverá los reembolsos de aranceles a los clientes cuando los reciba del CPB.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.