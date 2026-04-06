Mientras los astronautas de la misión Artemis II iniciaron el lunes la fase final de su aproximación a la Luna, la Casa Blanca propuso recortar el presupuesto de la NASA, la agencia responsable del programa espacial civil, así como de las investigaciones de la aeronáutica y la aeroespacial.

Según la cadena CNN, la propuesta, divulgada el viernes, incluye una solicitud para dar un impulso de 1,000 millones de dólares al programa Artemis, pero el presidente Donald Trump también solicitó un recorte de la cifra total de la agencia en 5,600 millones de dólares, o sea, un 23%.

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“Se recortarían los programas de exploración del sistema solar exterior, la astrofísica, la heliofísica; todo aquello que contribuye al programa humano y lo hace posible”, dijo a CNN Jack Kiraly, director de relaciones gubernamentales de The Planetary Society, un grupo sin fines de lucro que aboga por la exploración espacial.

El reemplazo de la envejecida Estación Espacial Internacional también queda en el limbo con la nueva propuesta presupuestaria de la Casa Blanca.

Al respecto, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, quien asumió el máximo cargo en diciembre, dijo que apoya las propuestas del presidente.

“El presupuesto de la NASA es mayor que el de cualquier otra agencia espacial en el mundo”,afirmó Isaacman en el programa State of the Union de CNN el domingo.

Con ese financiamiento, agregó Isaacman, la NASA debería poder impulsar un asentamiento lunar, crear una nueva nave espacial a Marte impulsada por propulsión nuclear y poner en marcha diversas misiones científicas, como el telescopio espacial Nancy Grace Roman.

Kiraly asegura que Isaacman “es un defensor de encontrar ahorros de costos y eficiencias donde sea posible en toda la agencia”, pero eso limitaría incluso proyectos que él mismo ha respaldado personalmente.

“Es un presupuesto de rendición”, dijo Kiraly.

La misión Artemis II inicia la fase final de su aproximación a la Luna

Entretanto, la misión Artemis II, iniciada el 1° de abril, ingresó a lo que la NASA denomina la esfera de influencia lunar este lunes y pronto llevará a cabo el primer sobrevuelo lunar desde 1972.

En esta etapa la misión se encuentra a unos 63,000 kilómetros de la Luna y a unos 374,000 kilómetros de la Tierra, dijo un funcionario de la agencia espacial durante la transmisión directa del evento.

En la nave Orion viajan los estadounidenses Christina Koch, Reid Wiseman y Victor Glover, junto con el canadiense Jeremy Hansen.