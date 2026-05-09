El Departamento de Salud de la ciudad de Nueva Jersey confirmó que dos residentes de ese estado se encuentran en observación tras haber tenido contacto con un pasajero del MV Hondius, el crucero en el que se desató un brote de hantavirus que ha cobrado varias vidas, según reportó NBC New York.

Hasta el momento se ha confirmado que los residentes de Nueva Jersey no viajaban en el crucero y se cree que la posible exposición ocurrió durante un vuelo internacional, en el que habrían coincidido con un pasajero que desembarcó del MV Hondius. Ninguno ha presentado síntomas. El virus tiene un periodo de incubación de entre cuatro y 42 días y las personas asintomáticas no se consideran contagiosas.

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Las autoridades no divulgarán información sobre los afectados por motivos de privacidad.

Aunque en los Estados Unidos hay cepas del hantavirus, estas son transmitidas por roedores y no se han registrado casos de contagio entre personas. Al momento tampoco hay casos de la enfermedad confirmados en Nueva Jersey.

Los casos registrados en el crucero MV Hondius, han sido identificados como casos de la cepa de los Andes, presente en Sudamérica y que puede contagiarse de persona a persona. Sin embargo, es poco común que esto ocurra y requiere contacto prolongado con una persona afectada o fluidos corporales.

Se espera que el MV Hondius ancle en Tenerife, España el domingo, lugar desde donde la gran mayoría de los pasajeros del barco serán repatriados por equipos médicos a sus países de origen.

El hantavirus acaparó la atención mediática el año pasado, luego que el 26 de febrero del 2025, el actor Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, fuesen encontrados sin vida y en extrañas circunstancias en su hogar. Tras varias semanas de investigación se determinó que Arakawa había muerto víctima de hantavirus, mientras que Hackman falleció por una afección cardiovascular, agravada por el alzheimer que padecía, una semana después que su esposa.

Más temprano el viernes, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) adelantaron que los 17 estadounidenses a bordo del MV Hondius, serán repatriados y el domingo y llevados a un centro avanzado de cuarentena en Nebraska.