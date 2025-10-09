Con las consecuencias del cierre del gobierno comenzando a sentirse, los senadores trabajaban arduamente hoy, jueves, para encontrar una salida, pero seguían enfrentándose a una falta fundamental de confianza entre ambos partidos.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, propuso el jueves por la tarde una “vía de escape” al estancamiento del financiamiento gubernamental, sugiriendo que podría celebrarse una votación posterior sobre los subsidios de salud que están por expirar si los demócratas primero apoyaban un proyecto provisional para reabrir el gobierno.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, rechazó rápidamente la idea. “No es nada nuevo, lo dicen todo el tiempo. No hace nada para garantizar que obtengamos atención médica”, afirmó.

El intercambio dejó en evidencia cómo los líderes del Congreso siguen atrapados en un estancamiento en el noveno día del cierre del gobierno, a pesar del creciente impacto de los cierres federales. Oficinas gubernamentales en todo el país han cerrado, cientos de miles de empleados federales han sido suspendidos sin sueldo, y miembros de las fuerzas armadas y otros trabajadores del gobierno corren el riesgo de no recibir su próximo pago programado.

La propuesta de Thune sugería una posible vía para avanzar, aunque no estaba claro qué tan seria era la oferta o si conduciría a negociaciones reales con los demócratas. Aun así, crece la presión sobre los líderes del Congreso para llegar a un acuerdo, mientras legisladores de base se mostraban cada vez más inquietos ante la falta de avances para poner fin al cierre.

Una senadora demócrata que ha abogado por un compromiso, Jeanne Shaheen, de New Hampshire, argumentó que la oferta de Thune muestra un deseo creciente entre los republicanos de llegar a un acuerdo en torno a la exigencia demócrata de extender los subsidios a los planes de salud ofrecidos bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare).

“El senador continuará trabajando con ambos partidos para encontrar una vía que reabra el gobierno y proteja el cuidado de salud de los estadounidenses”, dijo Mike Gwin, portavoz de Shaheen, en un comunicado.

Aun así, el presidente Donald Trump y los republicanos se han mantenido firmes en su postura de que solo negociarán sobre las demandas demócratas respecto a los beneficios de salud después de que se vote para reabrir el gobierno. También acusan a Schumer de estar atado al ala izquierda de su partido y de usar esta confrontación como estrategia política para evitar una posible contienda primaria.