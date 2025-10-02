Escondido bajo las aguas turquesa frente a un tramo de Florida conocido como la ‘Costa del Tesoro’, un equipo de buzos de una empresa de salvamento de naufragios ha descubierto exactamente eso: una carga de tesoro español perdido hace mucho tiempo que estiman tiene un valor de 1 millón de dólares. Más de 1,000 monedas de plata y oro, que se cree fueron acuñadas en las colonias españolas de Bolivia, México y Perú, fueron encontradas este verano frente a la costa atlántica de Florida, anunció esta semana 1715 Fleet – Queens Jewels LLC.

No es la primera vez que el sitio ha producido un tesoro, bueno, literalmente. Hace siglos, una flota de barcos españoles cargados de oro, plata y joyas tomadas del Nuevo Mundo navegaba de regreso a España cuando un huracán destruyó la flotilla el 31 de julio de 1715, derramando los tesoros en el mar, según la Sociedad de la Flota de 1715.

A lo largo de los años, millones de dólares en monedas de oro de la Flota de 1715 han sido encontradas por rescatistas y cazadores de tesoros en una zona costera que se extiende desde Melbourne hasta Fort Pierce. Según la compañía de rescate, en algunas de las monedas recuperadas recientemente todavía son visibles las fechas y las marcas de la ceca, lo que representa un beneficio para los historiadores y coleccionistas que esperan obtener más información del tesoro perdido. “Este descubrimiento no se trata solo del tesoro en sí, sino de las historias que cuenta”, dijo Sal Guttuso, director de operaciones de la compañía de rescate, en un comunicado. “Cada moneda es una pieza de historia, un vínculo tangible con las personas que vivieron, trabajaron y navegaron durante la Edad de Oro del Imperio Español. Encontrar 1,000 de ellas en una sola recuperación es tanto raro como extraordinario”.

El equipo de Guttuso emplea tripulaciones de buceo y una flota de barcos, y utiliza dispositivos de detección de metales bajo el agua, además de tamizado manual de arena o succión de arena para registrar el fondo marino, según un aviso público de una solicitud de permiso federal presentada por la empresa.

El año pasado, las autoridades de Florida anunciaron que habían recuperado docenas de monedas de oro robadas por salvadores del naufragio. El sospechoso fue identificado como un miembro de la familia del equipo contratado por 1715 Fleet – Queens Jewels LLC para trabajar en el sitio. Según la ley de Florida, cualquier “tesoro escondido” u otros artefactos históricos “abandonados” en tierras propiedad del estado o en aguas estatales pertenecen al estado, aunque a los excavadores se les puede permitir realizar “servicios de recuperación.” La ley requiere que aproximadamente el 20 % de los materiales arqueológicos recuperados sean retenidos por el estado para colecciones de investigación o exhibición pública.