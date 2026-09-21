Una mujer de 68 años fue encontrada muerta dentro de una maleta que había sido abandonada en el estacionamiento de una estación de bomberos en Wichita, Kansas, en un caso que las autoridades investigan como un homicidio.

La víctima fue identificada como Lorretta M. Moody, quien había sido reportada como desaparecida durante la madrugada del 16 de septiembre. Horas después, alrededor de las 6:00 de la tarde, empleados de la Estación de Bomberos 22 localizaron la maleta con su cuerpo en el interior.

La policía investiga un homicidio

El Departamento de Policía de Wichita confirmó que la muerte de Moody fue clasificada como homicidio, aunque hasta el momento no ha revelado la causa del fallecimiento ni ha informado sobre arrestos relacionados con el caso.

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Los investigadores indicaron que dos personas dejaron la maleta en el estacionamiento de la estación de bomberos. Sin embargo, aclararon que, por ahora, no son consideradas sospechosas, mientras continúan las pesquisas para determinar cómo llegaron a tener el equipaje y qué ocurrió antes del hallazgo.

Según la investigación, Moody fue vista por última vez en el sector de South Mosley, a menos de una milla del lugar donde apareció la maleta. Su desaparición fue denunciada poco después de la 1:30 de la madrugada del mismo día.

Familiares explicaron en redes sociales que la mujer padecía serios problemas de salud. Aseguraron que apenas podía caminar por sí sola y que dependía de oxígeno y medicamentos, los cuales no llevaba consigo cuando desapareció.

Piden justicia

Mientras la investigación sigue en curso, la familia ha compartido mensajes de despedida y ha pedido que se haga justicia por la muerte de la abuela de 67 años.

La policía reiteró que, con la información disponible hasta ahora, no existe una amenaza aparente para el público, aunque solicitó la colaboración de cualquier persona que pueda aportar datos sobre el caso.