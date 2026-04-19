Un equipo de búsqueda aérea avistó un barco volcado que coincidía con la descripción de un carguero que desapareció con seis personas a bordo cerca del territorio estadounidense de Saipán, aunque las autoridades no pudieron confirmar si era el que se perdió, informó el sábado la Guardia Costera.

La tripulación del Hércules HC-130 avistó el buque a primera hora del día a unas 100 millas náuticas (185 kilómetros) al noreste de la última posición conocida del Mariana, según informó la Guardia Costera. Se encontraba a 34 millas náuticas (63 kilómetros) al noreste de Pagan, una pequeña isla al norte de Saipán, en el océano Pacífico occidental.

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La agencia dijo en un comunicado que confirmaba que el barco volcado coincidía con la descripción del Mariana, un buque de carga seca de 145 pies (44 metros) registrado en Estados Unidos.

El Mariana sufrió una avería de motor el miércoles mientras un enorme tifón se abatía sobre Saipán y las islas cercanas con vientos feroces y lluvias incesantes. Después de que la tripulación informara de que el barco había perdido el motor de estribor y necesitaba ayuda, los guardacostas establecieron un horario de comunicación de una hora con la embarcación.

Pero se perdió el contacto el jueves. Un avión HC-130 despegó esa mañana para realizar una búsqueda, pero regresó a Guam debido a los fuertes vientos.

La última posición conocida de la Mariana era de unas 140 millas (225 kilómetros) al norte-noroeste de Saipán, que está a unas 3.800 millas (6.115 kilómetros) al oeste de Hawai.

Funcionarios de la Guardia Costera en Honolulu estaban recopilando información sobre el barco volcado, dijo la agencia en un comunicado.

El guardia desconocía las nacionalidades de los tripulantes desaparecidos del Mariana.

En la búsqueda iban a participar una tripulación del Boeing P-8A Poseidon de la Marina estadounidense, un cúter de los guardacostas y una tripulación aérea y un buque de los guardacostas japoneses equipados con un equipo de buceo especializado.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.