Una niña que fue secuestrada en el condado de Duarte en California en 2020, cuando solo tenía 5 años, fue hallada sana y salva en Carolina del Norte, reporto ABC 7.

Karen Rojas, que ahora tiene 11 años estaba registrada en una escuela del condado de Washington, en Carolina del Norte bajo un nombre falso, según informó la Oficina del Alguacil en ese condado.

El hallazgo de la menor se produjo luego que la Oficina del Alguacil de Los Ángeles y el Departamento de Servicios para Niños y Familias, recibieran una confidencia el 6 de marzo, que informaba que la niña podría estar en el condado de Washington. Tras alertar a las autoridades en Carolina del Norte, la niña fue localizada cuatro días más tarde.

La menor fue secuestrada el 2 de junio del 2020.

“Es muy raro que un caso tan antiguo como este tenga un resultado tan positivo, pero nos recuerda que, con trabajo duro, dedicación y cooperación, se pueden lograr resultados positivos como este”, dijo la Oficina del Alguacil del condado de Washington en una publicación en las redes sociales.