Una persona aparentemente armada embistió este jueves un vehículo contra una sinagoga en West Bloomfield, en el estado de Míchigan (Estados Unidos, y la policía se encuentra en el lugar de los hechos respondiendo al incidente, informó el Buró Federal de Investigaciones Criminales (FBI).

El hombre, que iba armado con un rifle, fue asesinado a tiros por personal de seguridad el jueves, según supo The Associated Press.

La sinagoga impactada fue la Temple Israel de West Bloomfield, que es un centro religioso, educativo y comunitario de referencia para la comunidad judía del área de Detroit y está considerada como la congregación reformista más grande de Estados Unidos.

No se ha revelado la identificación del hombre ni el motivo de los actos.

“El personal del FBI se encuentra en la escena con sus socios en Míchigan y responde a la aparente situación de embestida de un vehículo y a un tirador activo en la sinagoga Temple Israel”, detalló el director del FBI, Kash Patel, en redes sociales tras conocerse el incidente.

FBI personnel are on the scene with partners in Michigan and responding to the apparent vehicle ramming and active shooter situation out of Temple Israel Synagogue in West Bloomfield Township, Michigan. @FBIDetroit — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) March 12, 2026

La gobernadora de Míchigan, la demócrata Gretchen Whitmer, también dijo que está dando seguimiento a las informaciones de un “tiroteo activo” en Temple Israel y afirmó que trabaja con la policía estatal para obtener más información.

“Esto es desgarrador. La comunidad judía de Michigan debería poder vivir y practicar su fe en paz. El antisemitismo y la violencia no tienen lugar en Michigan. Espero que todos estén a salvo”, agregó.

No se reportaron heridos.