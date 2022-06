Las autoridades de la localidad de San Antonio, en la frontera de Texas (EE.UU.) con México, localizaron este lunes más de cuarenta cadáveres en el interior de un camión, informó la prensa local.

Aunque la policía local no ha podido confirmar con exactitud el número de fallecidos, se cree que eran personas con estatus migratorio no definido que podrían haber sido víctimas de tráfico humano que se da en el cruce entre México y Estados Unidos, adelantó el diario local The Texas Tribune.

El hallazgo se produjo cerca de la base aérea de Lackland, donde, además de los fallecidos también encontraron a decenas de personas que necesitaron asistencia médica urgente.