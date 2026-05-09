ARROYO GRANDE, California. Un sheriff de California declaró el viernes que la evidencia sugiere la presencia de restos humanos en una vivienda vinculada al hombre condenado por el asesinato de Kristin Smart, una estudiante universitaria de 19 años desaparecida en 1996.

El sheriff del condado de San Luis Obispo, Ian Parkinson, indicó que no pueden confirmar si los restos pertenecen a Smart ni si las autoridades solicitarán una nueva orden judicial para iniciar excavaciones en la propiedad de Susan Flores. Su hijo, Paul Flores, fue condenado en 2022 por el asesinato de Smart, cuyo cuerpo nunca ha sido encontrado.

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La búsqueda comenzó el miércoles luego de que las autoridades ejecutaran una orden judicial en la vivienda ubicada en la ciudad costera de Arroyo Grande, a más de 240 kilómetros al noroeste de Los Ángeles. Las autoridades no han especificado el motivo de la búsqueda, pero científicos especializados en descomposición humana y suelos tomaron muestras del terreno.

“Creemos que, basándonos en las pruebas científicas que hemos analizado, allí se encontraron restos humanos en algún momento, o que aún se encuentran allí. No podemos decir que sean de Kristin, pero hay indicios de que se trata de restos humanos”, declaró Parkinson durante una rueda de prensa.

Smart desapareció de la Universidad Estatal Politécnica de California en mayo de 1996 tras regresar de una fiesta fuera del campus. La fiscalía alegó que fue asesinada durante un intento de violación y que la última persona con la que se la vio fue Paul Flores, un compañero de estudios. Fue declarada legalmente muerta en 2002.

Este caso, que data de hace décadas, ha cautivado al público, en parte gracias a un podcaster que ayudó a los investigadores aportando testigos adicionales. Chris Lambert, del podcast “Your Own Backyard”, fue el primero en informar sobre la búsqueda en la vivienda.

“Mantenemos la esperanza de que esta búsqueda actual tenga éxito y esperamos con ilusión el resultado”, declaró la familia Smart en un comunicado, añadiendo que “seguimos sintiendo el increíble apoyo de la comunidad local, que nos da mucha fuerza para continuar esta lucha por traer a Kristin de vuelta a casa”. El sheriff Parkinson declaró el viernes que no sabía cuánto tiempo duraría la búsqueda en la propiedad, pero que Susan Flores no podría regresar hasta que los investigadores consideraran que habían concluido.

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“No nos iremos de esa casa hasta que estemos seguros de haber revisado todo”, afirmó.

Los intentos de contactar a Susan Flores para obtener comentarios esta semana no han tenido éxito. Ella nunca ha enfrentado cargos penales relacionados con el caso.

Parkinson explicó que la propiedad ha cambiado con los años y que los investigadores deben mover objetos para desplegar el radar de penetración terrestre, que puede detectar anomalías. Añadió que podrían necesitar varias órdenes de registro para excavar, incluso para excavar cemento.

Tim Nelligan, experto en análisis de vapores del suelo, confirmó por teléfono el jueves que se encontraba en la propiedad, recolectando muestras de los jardines de Flores y de un vecino. Indicó que su equipo, en general, ha desarrollado una metodología para evaluar los vapores del suelo y su relación con la descomposición de cadáveres humanos, pero que no podía hablar sobre la investigación actual.

El muestreo de vapores del suelo, una ciencia en constante evolución, consiste en recolectar muestras de gases subterráneos para detectar compuestos orgánicos volátiles asociados con la descomposición humana.

Lambert, el presentador del podcast, dijo no saber mucho sobre la búsqueda, pero se mostró optimista de que los investigadores pudieran encontrar el cuerpo de Smart. Comentó que las búsquedas anteriores en la casa de Susan Flores nunca habían sido exhaustivas.

“Esta propiedad en particular ha sido ignorada durante bastante tiempo”, dijo el jueves frente a la casa.

Paul Flores y su padre, Rubén Flores, fueron arrestados en 2021.

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La fiscalía alegó que los restos de Smart fueron enterrados en la propiedad de Rubén Flores y posteriormente trasladados. Fue absuelto de los cargos de complicidad. Esa propiedad es diferente de la que se está registrando actualmente.

Paul Flores fue sentenciado a prisión en marzo de 2023, donde ha sido agredido físicamente al menos dos veces. En 2024, un juez dictaminó que debía pagar poco más de $350,000 a la familia de Smart por los gastos incurridos tras su muerte.

La familia ha declarado que renunciaría a la indemnización si Flores les revelara el paradero del cuerpo de la mujer. El abogado de Flores, Harold Mesick, afirmó en 2024 que la defensa desconocía el paradero de sus restos. Flores mantiene su inocencia.