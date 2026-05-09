Mark Epstein, hermano del difunto pederasta Jeffrey Epstein aseguró que una nota que supuestamente fue hallada por un compañero de celda del magnate luego de un fallido intento de privarse de la vida, es falsa.

Según una publicación de TMZ que cita a Business Insider, Epstein aseguró que la nota que permaneció por años bajo secreto judicial y que la semana pasada fue desclasificada por un juez, no fue escrita por el desacreditado financiero y que habría sido “facilísimo” para un falsificador crearla.

La nota que su excompañero de celda, Nicholas Tartaglione asegura haber encontrado en el interior de un libo de Epstein en julio del 2019, aproximadamente un mes antes de su muerte lee : “¿Que quieres que haga? ¡Pues llorar!”, en una aparente referencia a “Los Pequeños Traviesos”. Según Mark, su hermano incluyó comentarios similares en correos electrónicos que le envió a él y a otras personas.

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Según Mark, todo esto demuestra que el falsificador tuvo acceso a documentos de Epstein, los que habría usado para imitar el tono de su hermano. “Es de dominio público. Está en los correos electrónicos. Así que me lo robaron para que pareciera que era él”, añadió Mark.

Según Mark, quien puso en duda que realmente Tartaglione hallara la nota, Epstein también habría acusado a Tartaglione de atacarlo, pero luego se retractó porque no quería que se le considerara un soplón.

Mark siempre ha afirmado que la muerte de su hermano en prisión no fue un suicidio y que no cree que Epstein habría dejado una nota si hubiese decidido quitarse la vida.

Esta historia incluye discusión sobre suicidio. Si tú o alguien que conoces está en riesgo, busca ayuda de inmediato llamando a la Línea PAS al 1-800-981-0023 o al 9-1-1. En Estados Unidos, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988. También hay un chat en línea en 988lifeline.org.