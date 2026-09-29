Es probable que las tensas relaciones entre Estados Unidos y Canadá se deterioren aún más luego de que Estados Unidos siguiera adelante el martes con una decisión de prohibir importaciones canadienses por valor de casi 1,000 millones de dólares, incluidas bebidas alcohólicas, productos lácteos y motocicletas.

La prohibición representa apenas una fracción dentro de un comercio anual de 880,000 millones de dólares entre los dos vecinos de Norteamérica. Pero marca otro frente de la guerra comercial del segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump contra un aliado y socio comercial tradicional de Estados Unidos.

La prohibición de importaciones “ciertamente no hará nada para ayudar a las tensiones comerciales” entre Estados Unidos y Canadá, señaló el abogado especializado en comercio Patrick Childress, socio de Holland & Knight y exfuncionario comercial estadounidense.

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La disputa más reciente comenzó a mediados de año, cuando Trump recurrió a una ley de la Gran Depresión para imponer aranceles del 50% sobre unos 20,000 millones de dólares en importaciones canadienses, alegando que Canadá discriminaba a los productores estadounidenses de lácteos, automóviles y bebidas alcohólicas. Canadá respondió de inmediato con aranceles del 15%, 25% o 50%, igualando las importaciones estadounidenses dólar por dólar.

Para castigar a Canadá por tomar represalias contra sus aranceles, Trump decidió prohibir algunos productos canadienses, y la medida entró en vigor al primer minuto del martes, hora del este de Estados Unidos.

Se prevé modesto impacto económico

Es probable que el impacto económico sea mínimo. Childress subrayó que los productos vetados ya enfrentaban los aranceles de Trump. “Para muchos de estos productos, el 50% ya estaba actuando como una prohibición de facto al hacer que la importación desde Canadá hacia Estados Unidos no fuera rentable”, explicó.

Jacob Jensen, director de política comercial del centro de estudios de centroderecha American Action Forum, calcula que la prohibición abarcará 967 millones de dólares en importaciones canadienses, con base en cifras de 2025. De ese total, el 87% corresponderá a bebidas alcohólicas, que Estados Unidos seleccionó luego que algunas provincias canadienses respondieran a las provocaciones de Trump prohibiendo el alcohol estadounidense en los estantes de las tiendas.

También se prohíben algunos productos lácteos, incluido el suero de leche. Ambos países han chocado durante mucho tiempo por los intentos de Canadá de proteger su industria láctea de la competencia extranjera mediante la imposición de fuertes aranceles una vez que las importaciones de lácteos superan una cuota.

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La prohibición también abarca motocicletas. Bombardier Recreational Products (BRP), en Quebec, confirmó que sus motocicletas de tres ruedas Can-Am Spyder y Canyon “quedarán excluidas de la importación a Estados Unidos”. Pero BRP indicó que el impacto probablemente no se sentirá hasta el próximo año, porque ya completó la mayor parte de la producción y los envíos de la temporada actual.

Se espera que los destiladores independientes de bebidas espirituosas y los cerveceros se lleven la peor parte de la prohibición más que algunas marcas canadienses bien conocidas que podrían tener alternativas. Por ejemplo, Crown Royal puede enviar su whisky a granel para su procesamiento, con lo que eludiría la prohibición. Y la cervecera Labatt Brewing Co. tiene algunas operaciones de embotellado en Estados Unidos, lo que exime a parte de su cerveza de la prohibición.

Diageo, propietaria de Crown Royal, y Anheuser-Busch InBev, propietaria de Labatt, no respondieron a solicitudes de comentarios.

Una destilería al otro lado del río Detroit, en Canadá, ha dejado de enviar whisky a Michigan debido a la guerra arancelaria en curso y la prohibición de Trump sobre el alcohol canadiense. “Es realmente lamentable”, dijo Danielle Moldovan, directora de marketing de la destilería Wolfhead en Amherstburg, Ontario. “Somos una ciudad fronteriza. Los estadounidenses son grandes amigos nuestros, y visitan nuestra destilería a diario”.

Moldovan está preocupada por el impacto a largo plazo en el negocio de Wolfhead. Compradores en Georgia estaban interesados en importar el Coffee Whisky de la destilería. Y su importador en Michigan estaba considerando su Vanilla Almond Biscotti y Banana Caramel Vodka. Pero “esos productos van a quedar en pausa por ahora hasta que tengamos más claridad sobre lo que va a pasar, y cuánto tiempo va a durar esta prohibición”, agregó Moldovan.

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“Esto marca otra escalada en la guerra comercial que puede derivar en más represalias del lado canadiense”, señaló Jensen. Previó que los exportadores canadienses y los importadores estadounidenses “afectados por estas prohibiciones estarán muy motivados” para exigir que los funcionarios comerciales de ambos lados encuentren alguna manera de alcanzar una “resolución de todo este calvario”.

Amenaza al objetivo de EEUU sobre pacto comercial norteamericano

El estancamiento pone en peligro los esfuerzos por renovar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, un pacto comercial norteamericano que los vecinos de Estados Unidos aceptaron bajo presiones de Trump en su primer mandato y que en su momento calificó como “el acuerdo comercial más moderno, actualizado y equilibrado en la historia de nuestro país”.

El acuerdo permitió que la mayoría de los bienes cruzaran las fronteras norteamericanas libres de aranceles. Pero desde que regresó a la Casa Blanca el año pasado, Trump ha anunciado una serie de aranceles que han nublado el futuro del comercio en la región.

Canadá busca con socios comerciales

Trump ha dirigido la mayor parte de su ira contra Canadá. Intenta abiertamente trasladar la manufactura canadiense hacia el sur. Y ha indignado a la opinión pública en Canadá al sugerir repetidamente que el país se convierta en otro estado de Estados Unidos.

El primer ministro canadiense Mark Carney llegó al poder el año pasado tras hacer campaña con la promesa de plantarle cara a Trump. Además de tomar represalias contra los aranceles de Trump —China es el único otro país que lo ha hecho, con resultados muy distintos—, Carney ha buscado reducir la dependencia de Canadá en Estados Unidos, que el año pasado representó más del 70% de las exportaciones canadienses.

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“Ahora hay un precio que pagar por el acceso al mercado de Estados Unidos”, dijo Carney este mes. El primer ministro canadiense quiere duplicar el comercio de Canadá con países que no sean Estados Unidos durante la próxima década.

Carney ha acogido la posibilidad de que Canadá se convierta en el primer miembro asociado de la Unión Europea.

Además, la semana pasada afirmó que las negociaciones comerciales con India avanzan “bien” y que ambos países aspiran a concluir las conversaciones para la cumbre del G20 a mediados de diciembre.

Carney también se distanció de Estados Unidos a principios de este año, al cerrar un acuerdo con China para permitir la entrada a Canadá de un número limitado de vehículos eléctricos chinos con un arancel drásticamente reducido, a cambio de que China baje los aranceles sobre la canola canadiense.

“Tomamos nota de la entrada en vigor de las medidas comerciales anunciadas previamente por el gobierno”, declaró Gabriel Brunet, un portavoz del ministro de Comercio Canadá-Estados Unidos, Dominic LeBlanc. “Nuestra primera prioridad sigue siendo proteger y apoyar a los trabajadores, agricultores, familias y empresas canadienses frente a estas medidas injustificadas. Nuestra estrategia se centra en lo que podemos controlar: fortalecer el país de forma interna, diversificar nuestras alianzas en el exterior y construir un Canadá fuerte para todos los canadienses”.

Trump expresó confianza en que los canadienses cederán.

“Van a venir y van a decir: ‘Señor, lo sentimos’”, les dijo a los reporteros el lunes. “Han tratado a Estados Unidos muy, muy mal. Creo que se llegará a un acuerdo, pero va a ser justo”.

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Cuando se le preguntó el martes sobre los comentarios de Trump, Carney declinó responder directamente, pero dijo que Canadá sigue abierto a conversaciones.

“Canadá está listo para negociar de buena fe” hacia “un acuerdo comercial mutuamente ventajoso que respete la soberanía de ambos países”, manifestó Carney.

Carney también dejó la puerta abierta a más represalias canadienses por los aranceles y las prohibiciones de importación de Estados Unidos, y afirmó que “nunca descartaría nada”. Al ser cuestionado sobre si Ottawa podría aumentar la presión comercial a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, Carney dijo que Canadá no programaría su respuesta en función del calendario político estadounidense.

Afirmó que Canadá podría ayudar a reducir el costo de vida en Estados Unidos y argumentó que la seguridad energética, alimentaria, de la información y financiera se atienden mejor mediante alianzas confiables.

“Canadá es un socio confiable, y estamos listos para trabajar en cualquiera o en todas esas áreas”, dijo Carney.

Childress comentó que es probable que el enfrentamiento continúe durante meses, no semanas. Hasta ahora, las prohibiciones de importación y los aranceles “probablemente no causarán suficiente agitación económica como para obligar a cualquiera de las partes a volver a la mesa de negociación”, sostuvo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.