Washington. El presidente Donald Trump empezó en modo vendedor y utilizó su discurso del Estado de la Unión para ofrecer una visión optimista de la economía de Estados Unidos.

Pero esa descripción choca con la percepción de los estadounidenses, que siguen angustiados por sus finanzas y creen que no se han beneficiado de las políticas de Trump. El mandatario adoptó un tono elevado para rendir homenaje al equipo masculino de hockey olímpico de Estados Unidos, ganador de la medalla de oro, y a un héroe de guerra, antes de girar bruscamente hacia un tono más sombrío para ridiculizar a los demócratas.

A continuación, algunas de las claves del discurso.

La economía en auge de Trump contrasta con el descontento de la población

Gran parte del país está preocupada por el rumbo de la economía, pero Trump afirma que los buenos tiempos ya han llegado e insistió repetidamente en que la subida de los precios ya no es un problema.

Trump afirmó que la economía está en auge “como nunca antes”. Celebró el descenso en los precios de la gasolina, las tasas hipotecarias, los precios de los medicamentos con receta y el alza del mercado bursátil: “Millones y millones de estadounidenses están ganando”.

Ese optimismo, cuando tantos estadounidenses sienten presiones económicas, corre el riesgo de presentar a Trump como desconectado de la realidad. Solo el 39% de los adultos de Estados Unidos aprobaba la gestión de Trump sobre la economía en febrero, según una encuesta de AP-NORC.

Aun así, el presidente dedicó gran parte de la primera hora de su discurso a la economía, algo que los republicanos le habían pedido que hiciera antes de las elecciones de mitad de mandato.

Trump se envuelve en la bandera

Para un presidente que siempre parece estar buscando pelea, Trump también intentó apelar a los impulsos patrióticos innatos de los estadounidenses. Además del equipo de hockey, destacó a héroes de guerra y a quienes habían adoptado posturas valientes en otros países, y aprovechó el momento para otorgar numerosas medallas presidenciales en un esfuerzo por dar al discurso un barniz más positivo.

Eso subrayó la habilidad mediática del presidente y su comprensión de que, aunque un momento no se aprecie por completo en tiempo real, puede tener una vida posterior en los días siguientes al discurso, especialmente en las redes sociales.

Sin embargo, en un momento revelador, Trump se lamentó de por qué no podía otorgarse a sí mismo una medalla del Congreso.

Arremete contra los demócrata

Los homenajes al equipo olímpico de hockey y a un veterano de la Segunda Guerra Mundial no unificaron la sala por mucho tiempo.

El presidente republicano pronto arremetió contra los demócratas y los culpó de muchos de los males del país.

Trump afirmó que el aumento de las primas de salud está “causado por ustedes”, sugirió que los demócratas “no están protegiendo” a Seguridad Social y los responsabilizó de la crisis de costo de la vida en el país. “Ustedes causaron ese problema. Ustedes causaron ese problema”, dijo Trump mientras fulminaba con la mirada al lado demócrata de la sala.

Pareció enfadarse más a medida que avanzaba el discurso.

“Esta gente está loca, se los digo, están locos”, expresó. “Los demócratas están destruyendo este país”.

A la base MAGA de Trump le encanta esa agresividad. No está claro, sin embargo, si el resto del país siente lo mismo.

La decisión “desafortunada” de la Corte Suprema

Para los estándares de Trump, se contuvo cuando se trató de la Corte Suprema.

Después de que el tribunal anuló su política arancelaria la semana pasada, Trump dijo que los jueces que votaron contra uno de sus temas emblemáticos eran “una vergüenza para sus familias”. Para el martes, simplemente calificó el fallo de “desafortunado”.

Trump intentó tratar el fallo con indiferencia e insistió en que los ingresos por aranceles estaban “salvando” a Estados Unidos, ignorando el hecho de que los gravámenes no han reducido de manera significativa la deuda del gobierno. Afirmó que los aranceles los pagaban países extranjeros, aunque prácticamente todos los estudios concluyen que los costos los han asumido empresas y consumidores de Estados Unidos.

En un momento, pareció adoptar una perspectiva de largo plazo, al sugerir que la historia finalmente lo reivindicaría aunque la Corte Suprema no lo hiciera.

“Con el paso del tiempo, creo que los aranceles pagados por países extranjeros, como en el pasado, reemplazarán sustancialmente el sistema moderno del impuesto sobre la renta, quitándole una gran carga a la gente que amo”, dijo.

Eso es poco probable. El impuesto federal sobre la renta está autorizado por la 16ª Enmienda de la Constitución y la facultad de recaudar ingresos está definida en última instancia por el Congreso, no por el presidente.

Trump promete actuar contra el “fraude” electoral

El presidente también aprovechó el discurso para retomar su ataque a la integridad de las elecciones en Estados Unidos.

“El fraude es rampante en nuestras elecciones”, dijo Trump.

Trump ha hecho afirmaciones de ese tipo durante años centradas en su derrota electoral de 2020, unas acusaciones rechazadas por decenas de tribunales y por su propio secretario de Justicia de entonces.

Pero el momento de las declaraciones del martes, en horario estelar y a menos de nueve meses de que los votantes en todo el país decidan sobre el control del Congreso, fue llamativo. También lo fue la sugerencia de Trump de que tomaría medidas para abordar un problema que no parece existir.

“Quieren hacer trampa. Han hecho trampa, y su política es tan mala que la única manera en que pueden ser elegidos es haciendo trampa”, dijo Trump sobre los demócratas. “Y vamos a detenerlo. Tenemos que detenerlo”.

Trump está pidiendo al Congreso que apruebe un proyecto de ley que exija a los votantes mostrar una identificación con foto antes de emitir su voto. Pero también prometió recientemente promulgar una orden ejecutiva para abordar el tema, aunque la Casa Blanca no ha aclarado qué podría implicar.

Ni una mención a Minneapolis

A veces, lo que no se dice es tan notable como lo que sí se dice.

Trump ha destacado la inmigración desde el primer discurso en el que anunció su campaña presidencial de 2016. Y la noche del martes, recuperó gran parte del mismo lenguaje que ha usado durante la última década, arremetiendo contra los “extranjeros criminales” y advirtiendo sobre “capos de la droga, asesinos por todo nuestro país”.

Lo que no mencionó: las tácticas de control migratorio más agresivas que amenazaron con llevar a Estados Unidos al borde del abismo a principios de este año. No mencionó las muertes de dos ciudadanos de Estados Unidos en Minneapolis el mes pasado a manos de agentes federales.

De hecho, fue la representante Rashida Tlaib, demócrata por Michigan, quien gritó que “Alex no era un criminal”, en referencia a Alex Pretti, uno de los ciudadanos de Estados Unidos asesinados en Minneapolis.

Durante su réplica demócrata, la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, dijo que las fuerzas del orden deben trabajar para generar confianza en las comunidades y afirmó que “cada minuto que (Trump) pasa sembrando miedo es un minuto en que no se investigan asesinatos”.

Trump no dijo nada sobre el cambio de tácticas de su gobierno, incluida una reducción de agentes en las Ciudades Gemelas, como se conoce a las urbes vecinas de Minneapolis y St. Paul. Y no reconoció las amplias preocupaciones en Estados Unidos sobre la estrategia de Trump en inmigración, como lo demuestra el 60% de los adultos de Estados Unidos que desaprobaban su manejo del tema en febrero, según una encuesta de AP-NORC.

El redoble de guerra se hace más fuerte

Trump ya ha acumulado la mayor presencia militar de Estados Unidos en Oriente Medio en décadas. Y en su discurso, expuso una justificación para usar esas fuerzas para lanzar un gran ataque militar contra Irán.

El presidente dijo que Irán y sus aliados no han “difundido nada más que terrorismo, muerte y odio”, y añadió que sus líderes mataron al menos a 32,000 manifestantes en las últimas semanas, una cifra que se sitúa en el extremo más alto de las estimaciones sobre el número de muertos. La Human Rights Activist News Agency, con sede en Estados Unidos, ha contabilizado hasta ahora más de 7,000 muertos y cree que la cifra real es mucho mayor. El gobierno de Irán ofreció su único balance de fallecidos el 21 de enero, al decir que 3,117 personas murieron.

Trump también advirtió que el país ha desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y que está trabajando en misiles “que pronto alcanzarán” a Estados Unidos.

“Mi preferencia es resolver este problema mediante la diplomacia. Pero una cosa es segura: nunca permitiré que el principal patrocinador del terror del mundo, que lo es, por mucho, tenga un arma nuclear. No podemos permitir que eso ocurra”.

Fiel a su estilo, fue el discurso sobre el Estado de la Unión más largo de la historia

El presidente, siempre atento a los récords que le permiten decir que fue el primero, el mejor o el que más hizo, logró claramente una cosa: superó su propio récord del discurso más largo, con una duración de poco menos de 1 hora y 48 minutos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.