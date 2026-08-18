Un fiscal manifestó que, aunque pocos han estado dispuestos a hablar sobre el asesinato de Tupac Shakur ocurrido en 1996, Duane “Keffe D” Davis es “la única persona a la que le cuesta guardar silencio”.

“Seamos claros: Duane Davis no apretó el gatillo. Pero sí planeó el tiroteo como represalia por la golpiza a su sobrino”, dijo a los jurados el fiscal jefe adjunto del distrito, Binu Palal, al inicio del juicio de Davis en Las Vegas. “De manera notable, se enterarán de eso por el propio Duane Davis”.

Davis, de 63 años, podría recibir cadena perpetua si es declarado culpable de asesinato con un arma mortal con la intención de promover, impulsar o ayudar a una pandilla criminal. Se ha declarado no culpable. Su abogado, en la exposición inicial de la defensa, calificó la narrativa de la fiscalía como “ficción”.

PUBLICIDAD

Palal mostró a los jurados un video del séquito de Shakur atacando al sobrino de Davis, Orlando “Baby Lane” Anderson, afuera de la pelea de boxeo en el MGM Grand, horas antes del tiroteo del 7 de septiembre de 1996.

Davis pasó las dos horas siguientes planeando cómo vengarse, sostuvo Palal, y Shakur fue acribillado “en un acto de venganza”.

Shakur sigue siendo un ícono cultural y es considerado uno de los raperos más influyentes y versátiles de todos los tiempos, pese a haber muerto a los 25 años.

Lo que le dijo al FBI y a los investigadores

En una entrevista de 2008 con un grupo de trabajo federal que investigaba el asesinato del rival de Shakur, Notorious B.I.G., Davis habló en cambio del tiroteo contra Shakur. Describió que entregó un arma a los hombres que iban en el asiento trasero de un Cadillac blanco que disparó contra un BMW negro en el que viajaban Shakur y Marion “Suge” Knight.

Mientras los fiscales reproducían un audio de Davis explicando el momento en que Shakur recibió los disparos, miembros de la familia de Shakur, incluido su hermanastro Maurice “Mopreme” Shakur, miraban al frente y escuchaban atentamente desde el público.

Palal dijo a los jurados que Davis mantuvo durante décadas un odio visceral hacia Shakur que lo impulsó a hablar.

Indicó que el acusado habló con el FBI en 1998 y nuevamente en 1999, y admitió que había estado en Las Vegas en el momento del tiroteo.

En 2009, admitió su papel en el asesinato en una entrevista con la policía de Las Vegas, señaló Palal.

PUBLICIDAD

“Y ahora, 30 años después, les vamos a pedir que por fin hagan responsable a Duane Davis”, expresó Palal.

También mostró a los jurados las memorias de 2019 que Davis coescribió, “Compton Street Legend”, que la fiscalía utilizará y que la defensa intentó impedir que se incorporaran al juicio, junto con varias entrevistas del acusado.

Cómo lo defiende el equipo legal de Davis

Davis, con un traje azul y corbata, se sentó en silencio con las manos entrelazadas sobre la mesa frente a él; en ocasiones asentía mientras su abogado presentaba su alegato inicial, y con frecuencia recorría la sala con la mirada durante los testimonios para ver quién estaba en la galería.

“Lo que les están diciendo lo presentan como un hecho, cuando en realidad es ficción”, afirmó Michael Sanft. “No hay hechos”.

Sostuvo que Davis no había sido acusado antes porque las fuerzas del orden sabían que estaba “lleno de tonterías”.

El abogado defensor también señaló documentos faltantes en la investigación original y la desconfianza entre departamentos de policía.

Calificó el trabajo de un detective como “sesgado”, “descuidado” e “incompleto”.

Sanft dijo fuera del tribunal al final del día que pensaba que los 30 años transcurridos ayudarían a Davis.

“El paso del tiempo va a ser un problema enorme para la gente que intenta recordar cosas, rememorar cosas”, dijo el abogado. “Así no funciona”.

Al consultado sobre lo extraño de llamar a su cliente “lleno de tonterías” y cosas similares, respondió: “Todos tenemos un familiar que es así”.

Brevemente sospechoso en la muerte de Notorious B.I.G.

El exdetective del Departamento de Policía de Los Ángeles Fred Miller, asignado a la investigación del asesinato a tiros en 1997 de Notorious B.I.G., cuyo nombre verdadero era Christopher Wallace, declaró de forma remota y dijo que Davis había sido sospechoso brevemente en ese tiroteo.

PUBLICIDAD

Davis admitió haber estado presente en una fiesta en el Petersen Automotive Museum en Los Ángeles a la que asistieron Wallace y Sean “Diddy” Combs como invitados. Wallace recibió disparos cuando se iba.

Sanft objetó la inclusión del testimonio. El juez, con el acuerdo de los fiscales, dijo a los jurados que la policía no cree que Davis haya estado involucrado.

La mayoría de los testigos presenciales ya no vive

La historia del tiroteo desde un vehículo en marcha ha mantenido en vilo desde hace tiempo a la comunidad del hip-hop, en parte porque no se presentó ningún cargo hasta que Davis fue acusado formalmente en 2023.

Los otros tres hombres que iban en el Cadillac han muerto en los años transcurridos desde entonces.

El policía retirado de Las Vegas Garry Dale fue el primero de los 35 a 45 testigos que la fiscalía planea llamar en el juicio, que se espera dure alrededor de un mes.

Declaró que él y otro agente detuvieron el auto de Knight y Shakur por no tener placa, los advirtieron y los dejaron ir.

Unos 10 minutos después, los agentes respondieron a un aviso de tiroteo y encontraron a paramédicos sacando a Shakur del auto. Dale dijo que Knight había sido rozado por balas, pero les dijo a los agentes que se ocuparan de Shakur.

Dale se subió a la ambulancia y le preguntó a Shakur quién le había disparado. El policía retirado contó que Shakur dijo algo como: “No, nosotros nos encargaremos”.

Brent Becker, exdetective de homicidios de Las Vegas, testificó que Knight se presentó a una entrevista policial con abogados, lo que le pareció extraño porque Knight era una víctima. Knight se mostró tímido, su entrevista parecía ensayada y les dijo a los investigadores que no sabía nada, relató Becker.

PUBLICIDAD

“Pensé que nos mintió”, dijo Becker en un testimonio en video.

Becker señaló que fue difícil lograr que otros testigos hablaran y que “se apoyaban” en Davis, Anderson, Deandrae “Freaky” Smith y Terry “Bubble Up” Brown como los hombres del Cadillac, pero no tenían testigos vivos que pudieran identificarlos.

Testigos describen la noche en que le dispararon a Tupac

Ingrid Stokes testificó que ella y sus amigos regresaban a casa desde Las Vegas cuando se encontraron con Shakur y Knight, quienes eran amigos de una mujer del grupo de Stokes.

Knight las invitó a un club nocturno, contó, y decidieron encontrarse allí.

El auto en el que iba Stokes estaba un carril a un lado y un largo de auto por delante del vehículo de Knight cuando escucharon disparos.

Stokes dijo que se alejaron conduciendo por miedo y que en el proceso casi chocan con un vehículo blanco de cuatro puertas.

Cuando regresaron a la escena, la policía las hizo sentarse en la acera y las trató como sospechosas, afirmó. Stokes tenía miedo de que la vieran en público hablando del caso; le preocupaba el mal trato de las fuerzas del orden y la posibilidad de represalias.

“A los soplones les va mal”, dijo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.