Ankara. El enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, ha asegurado este viernes que el presidente Donald Trump nunca ha hecho declaraciones sobre un cambio de régimen en Irán y que su país lo único que desea es la paz.

“Trump no buscó un cambio de régimen en Irán. El cambio de régimen ocurre de manera orgánica o no ocurre. Es el pueblo iraní quien decide qué sucede”, aseguró Barrack, que es también embajador en Turquía, en declaraciones a la emisora NTV desde Antalya, donde participa en un Foro de política y diplomacia internacional.

Barrack afirmó que el objetivo de Trump en Irán siempre ha sido acabar con el programa atómico de Irán y la situación en el Estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en respuesta a los ataques iniciados por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

“Él nunca ha hecho declaraciones sobre un cambio de régimen en Irán”, afirmó.

El presidente de Estados Unidos se ha preciado en numerosas ocasiones de haber logrado un cambio de régimen tras el asesinato selectivo del líder supremo, Alí Jameneí, y de numerosos altos cargos durante los ataques.