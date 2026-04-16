El jefe del ejército de Pakistán se reunió el jueves con el presidente del Parlamento de Irán como parte de los esfuerzos internacionales para extender un alto al fuego que ha pausado casi siete semanas de guerra entre Israel, Estados Unidos y la República Islámica.

Persistía la incertidumbre sobre si la frenética actividad diplomática podía conducir a un acuerdo duradero conforme el cese del fuego de dos semanas entra en su segunda mitad. La guerra de Irán ha matado a miles de personas y han trastocado los mercados mundiales al interrumpir el flujo de petróleo.

La televisión estatal iraní no proporcionó detalles sobre la reunión entre el general del ejército paquistaní Asim Munir y el presidente del Parlamento iraní Mohammad Bagher Qalibaf, quien ha surgido como el principal negociador de su país.

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No hubo comentarios de inmediato de Pakistán, que ha surgido como un mediador clave después de que acogiera conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán que, según las autoridades, ayudaron a reducir las diferencias entre ambas partes. Los mediadores buscan una nueva ronda antes de que la tregua expire la próxima semana.

La Casa Blanca indicó que cualquier conversación adicional sobre Irán probablemente se realizaría en la capital paquistaní, Islamabad, aunque no se había tomado ninguna decisión sobre si se reanudarían las negociaciones. El frágil alto al fuego se mantiene pese al bloqueo naval de Estados Unidos a los puertos iraníes y las amenazas iraníes de atacar puertos regionales al otro lado del mar Rojo.

La guerra ha sacudido los mercados y ha inquietado a la economía mundial, ya que se ha interrumpido el transporte marítimo y los ataques aéreos han destrozado infraestructura militar y civil en toda la región. Los precios del petróleo han bajado en los últimos días ante la esperanza de un fin de los combates, y las acciones en Estados Unidos el miércoles superaron los récords establecidos en enero.

Funcionarios dicen que EEUU e Irán están avanzando

Aunque el bloqueo de Estados Unidos a los puertos iraníes y las renovadas amenazas iraníes tensaron el acuerdo de alto el fuego, funcionarios regionales informaron de avances y dijeron a The Associated Press que Estados Unidos e Irán tenían un “acuerdo en principio” para ampliarlo y permitir más diplomacia. Hablaron bajo condición de anonimato para tratar negociaciones delicadas.

Pero las tensiones seguían latentes.

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El comandante del mando militar conjunto de Irán, Ali Abdollahi, amenazó con paralizar el comercio en la región si Estados Unidos no levanta su bloqueo naval, y un asesor militar recién nombrado del líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, dijo que no apoya extender el alto al fuego.

En esta foto publicada por el Ministerio iraní de Exteriores, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, a la derecha, se reúne con el jefe del ejército de Pakistán, el general de campo Asim Munir en Teherán, el miércoles 15 de abril de 2026. (Ministerio iraní de Exteriores via AP) ( Ministerio iraní de Exteriores via AP )

Mediadores buscan acuerdo en los puntos de fricción

Los mediadores presionan para lograr un pacto sobre tres principales puntos de fricción: el programa nuclear de Irán, el estrecho de Ormuz y la compensación por los daños de guerra, según un funcionario regional involucrado en los esfuerzos de mediación.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, señaló que Irán está abierto a discutir el tipo y el nivel de su enriquecimiento de uranio, pero que su país, “en función de sus necesidades, debe poder continuar con el enriquecimiento”, informó la prensa estatal iraní.

El Pentágono instó a Irán a llegar a un acuerdo, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo a los periodistas que “en última instancia, tienen que sentarse a la mesa”.

Agregó que Estados Unidos se asegurará de que Irán nunca tenga un arma nuclear.

“Preferiríamos hacerlo de la manera amable mediante un acuerdo encabezado por nuestro gran vicepresidente y el equipo negociador. O podemos hacerlo de la manera difícil”, dijo Hegseth.

Irán insiste en que no busca un arma nuclear y que su programa nuclear es para fines pacíficos.

Los combates han matado al menos a 3.000 personas en Irán, a más de 2.100 en Líbano, a 23 en Israel y a más de una docena en Estados árabes del Golfo Pérsico. También han muerto 13 militares de Estados Unidos.

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El miércoles, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que el gobierno de Trump intensificaría la presión económica sobre Irán con nuevas sanciones económicas a los países que hagan negocios con él, y calificó la medida como el “equivalente financiero” de una campaña de bombardeos.

El primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif se reunió con el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, durante una visita a Doha, informó su oficina, como parte de una visita regional destinada a mantener conversaciones sobre el proceso de paz en curso entre Estados Unidos e Irán.

China pide que se reabra el estrecho de Ormuz

El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, dijo que se estaba abriendo una ventana para la paz durante una llamada telefónica con su homólogo iraní, según un comunicado del Ministerio chino de Exteriores.

Wang le dijo al canciller iraní Abbas Araghchi que la situación ha llegado a una coyuntura crítica, y afirmó que deben respetarse la soberanía, la seguridad y los derechos legítimos de Irán, al tiempo que debe garantizarse la libertad de navegación y la seguridad a través del estrecho de Ormuz.

Desde que comenzó la guerra, Irán ha restringido el tráfico marítimo a través del estrecho, por donde en tiempos de paz transitaba una quinta parte del petróleo mundial. El cierre efectivo del estrecho por parte de Teherán disparó los precios del petróleo, elevando el costo del combustible, los alimentos y otros bienes básicos mucho más allá de Oriente Medio, y Estados Unidos ha respondido con un bloqueo a la navegación iraní.

El Comando Central de Estados Unidos informó el miércoles que ningún barco había logrado superar el bloqueo desde que se impuso dos días antes, mientras que 13 buques mercantes acataron la instrucción de las fuerzas estadounidenses de dar la vuelta y regresar