Un residente de Chicago fue sentenciado a más de cuatro años de prisión tras ser hallado culpable de participar en un esquema de fraude contra el programa federal de asistencia alimentaria SNAP, del cual obtuvo ilegalmente más de 1.5 millones de dólares.

El acusado, identificado como David Quiñones, recibió una condena de cuatro años y cuatro meses de cárcel luego de declararse culpable de fraude electrónico. De acuerdo con las autoridades federales, el hombre operaba convenciendo a beneficiarios del programa para que le entregaran sus tarjetas EBT —conocidas como Link cards— a cambio de dinero en efectivo u otros bienes.

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La investigación reveló que Quiñones accedía a los fondos de estas tarjetas y los utilizaba para comprar productos en comercios autorizados por el programa. Posteriormente, revendía la mercancía para obtener ganancias personales, configurando así un esquema que se extendió entre 2018 y 2023.

Medios estadounidenses estiman que el monto total del fraude superó los 1.5 millones de dólares.

El programa SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) está diseñado para ayudar a familias de bajos ingresos a adquirir alimentos básicos mediante tarjetas electrónicas. Sin embargo, la venta o intercambio de estos beneficios por dinero en efectivo está estrictamente prohibida por la ley federal.

Aunque este tipo de fraude existe, especialistas señalan que representa una pequeña fracción del total de beneficios distribuidos. Un análisis oficial correspondiente al periodo 2012-2014 estimó que apenas el 1.5% de los fondos fueron utilizados de manera ilegal.

Aun así, las sanciones pueden ser severas. Dependiendo del monto involucrado, los infractores pueden enfrentar desde la suspensión temporal del programa hasta la expulsión permanente, además de multas y penas de prisión. En casos mayores, como el de Quiñones, las condenas incluyen varios años tras las rejas.

Las autoridades también han alertado sobre el aumento de otro tipo de delito: el robo de fondos mediante dispositivos electrónicos conocidos como skimmers, que clonan la información de las tarjetas EBT.

Este método ha afectado a beneficiarios en distintos estados. En uno de los casos reportados, una mujer perdió más de 4,000 dólares en beneficios y solo logró recuperar una pequeña parte debido a limitaciones legales.

Ante este panorama, expertos recomiendan no aceptar intercambios de beneficios por efectivo, monitorear regularmente las cuentas EBT y reportar de inmediato cualquier transacción sospechosa. Asimismo, sugieren el uso de tarjetas con chip y PIN para reducir riesgos de fraude.