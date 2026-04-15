Una mujer de 43 años fue arrestada por presuntamente liderar un esquema de fraude en el que robó los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) a cerca de 200 personas en Florida, dejándolas sin dinero para comprar alimentos.

La presunta responsable fue identificada por las autoridades como Tamica Brown, quien alegadamente tuvo acceso a los números de cuenta y contraseñas de cientos de tarjetas SNAP, con las que realizaba compras de alimentos para luego revenderlos a bodegas y pequeños negocios que le pagaban en efectivo.

Tamica Brown, presunta responsable de fraude a SNAP. ( Fotocaptura )

Según el Departamento del Sheriff del condado de Broward, la investigación comenzó el 20 de julio de 2025, cuando agentes en Cooper City fueron llamados a un Walmart ubicado en 4700 S. Flamingo Road, donde una víctima reportó que alguien había utilizado su tarjeta EBT sin su consentimiento.

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Los detectives indicaron que eventualmente identificaron a unas 200 víctimas que sufrieron una pérdida combinada de más de $120,000.

“La investigación de ocho meses reveló que Brown operó un esquema de fraude organizado en el que obtuvo ilegalmente números de tarjetas EBT pertenecientes a beneficiarios de SNAP, los PIN asociados y los saldos de las cuentas de múltiples fuentes... La evidencia indicó que estos números de tarjetas fueron robados por medios desconocidos y transmitidos a Brown electrónicamente a través de teléfonos”, dijo portavoz del condado, Claudinne Caro en declaraciones al medio WPLG Local10.

Los investigadores no ofrecieron más detalles sobre la manera en que operaba el esquema.

La mujer permanece detenida con una fianza de $300,000.